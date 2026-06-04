Новая графа в квитанции. Жителям Краснодара предложили скинуться на замки для укрытий в многоэтажке

4 июня телеграм-канал «Краснодар | Телетайп» опубликовал видео от подписчика. На нем мужчина рассказал, что получил платежку за коммунальные услуги, в которой обнаружил неожиданную строку — «на укрытие». За двухкомнатную квартиру нужно заплатить 500 рублей.

Краснодарец позвонил в свою управляющую компанию, чтобы выяснить, что это за нововведение и на каком основании с жильцов собирают деньги на подобные нужды. В УК заявили, что это единоразовый сбор на установку электронных замков на дверь в убежище.