Новая графа в квитанции. Жителям Краснодара предложили скинуться на замки для укрытий в многоэтажке
Краснодарец рассказал о новой строке в квитанции за коммунальные услуги
4 июня телеграм-канал «Краснодар | Телетайп» опубликовал видео от подписчика. На нем мужчина рассказал, что получил платежку за коммунальные услуги, в которой обнаружил неожиданную строку — «на укрытие». За двухкомнатную квартиру нужно заплатить 500 рублей.
Краснодарец позвонил в свою управляющую компанию, чтобы выяснить, что это за нововведение и на каком основании с жильцов собирают деньги на подобные нужды. В УК заявили, что это единоразовый сбор на установку электронных замков на дверь в убежище.
Суд признал бездействие администрации Новороссийска:
Мужчина подсчитал: на оборудование укрытий в 42 многоквартирных домах потребуется 5 млн рублей.
«Замки будут работать в том случае, если в Краснодаре будет звучать сирена. Теперь вопрос — когда у нас звучала сирена?» — задается вопросом краснодарец.
Журналистка Юга.ру проверила свою платежку за коммунальные услуги. Пока в ней графы «на укрытие» нет.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2025 года жители Новороссийска пожаловались на состояние укрытий и их отсутствие.