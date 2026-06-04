Новая графа в квитанции. Жителям Краснодара предложили скинуться на замки для укрытий в многоэтажке

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Краснодар | Телетайп»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Краснодар | Телетайп»

Краснодарец рассказал о новой строке в квитанции за коммунальные услуги

4 июня телеграм-канал «Краснодар | Телетайп» опубликовал видео от подписчика. На нем мужчина рассказал, что получил платежку за коммунальные услуги, в которой обнаружил неожиданную строку — «на укрытие». За двухкомнатную квартиру нужно заплатить 500 рублей.

Краснодарец позвонил в свою управляющую компанию, чтобы выяснить, что это за нововведение и на каком основании с жильцов собирают деньги на подобные нужды. В УК заявили, что это единоразовый сбор на установку электронных замков на дверь в убежище.

Суд признал бездействие администрации Новороссийска:

Мужчина подсчитал: на оборудование укрытий в 42 многоквартирных домах потребуется 5 млн рублей.

«Замки будут работать в том случае, если в Краснодаре будет звучать сирена. Теперь вопрос — когда у нас звучала сирена?» — задается вопросом краснодарец.

Журналистка Юга.ру проверила свою платежку за коммунальные услуги. Пока в ней графы «на укрытие» нет.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2025 года жители Новороссийска пожаловались на состояние укрытий и их отсутствие.

Деньги ЖКХ Краснодар

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Новая графа в квитанции. Жителям Краснодара предложили скинуться на замки для укрытий в многоэтажке
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