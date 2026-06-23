Ученый предложил бороться с медузами в Азовском море с помощью разведения хамсы

Биолог предложил выращивать хамсу в Азовском море, которая конкурирует с медузами за пищу и может сократить их численность

21 июня издание DonNews сообщило, что на всероссийском научном конгрессе в ЮНЦ РАН в Ростове-на-Дону биолог Сергей Дудкин предложил сокращать популяцию медуз в Азовском море с помощью разведения хамсы, а также ввести ограничения на промысел этой рыбы.

По его словам, рост численности желеобразных в водоеме связан не только с повышением солености воды, но и с активным выловом хамсы в 2015–2019 годах.

Дудкин рассказал, что хамса является конкурентом медуз в борьбе за пищевые ресурсы и при этом значительно превосходит их по подвижности.

По его данным, если в Азовском море будет постоянно обитать около 100 тыс. тонн хамсы, то рыба сможет потреблять ресурсы, которыми могли бы питаться 3,5 млн желеобразных. Если же биомасса хамсы достигнет 150–180 тыс. тонн, то количество выбросов желетелых на берег летом существенно сократится.