Ученый предложил бороться с медузами в Азовском море с помощью разведения хамсы
Биолог предложил выращивать хамсу в Азовском море, которая конкурирует с медузами за пищу и может сократить их численность
21 июня издание DonNews сообщило, что на всероссийском научном конгрессе в ЮНЦ РАН в Ростове-на-Дону биолог Сергей Дудкин предложил сокращать популяцию медуз в Азовском море с помощью разведения хамсы, а также ввести ограничения на промысел этой рыбы.
По его словам, рост численности желеобразных в водоеме связан не только с повышением солености воды, но и с активным выловом хамсы в 2015–2019 годах.
Дудкин рассказал, что хамса является конкурентом медуз в борьбе за пищевые ресурсы и при этом значительно превосходит их по подвижности.
По его данным, если в Азовском море будет постоянно обитать около 100 тыс. тонн хамсы, то рыба сможет потреблять ресурсы, которыми могли бы питаться 3,5 млн желеобразных. Если же биомасса хамсы достигнет 150–180 тыс. тонн, то количество выбросов желетелых на берег летом существенно сократится.
Жалят и загрязняют берег:
Биолог отметил, что «цветение» медуз наносит Азовскому морю значительный ущерб. По его оценке, туристическая отрасль ежегодно теряет от 300 до 600 млрд рублей из-за массового скопления желеобразных организмов у побережья.
Кроме того, медузы вредят рыболовству: они забивают и повреждают сети, из-за чего промысел может существенно осложняться с июля по декабрь.
Ранее Сергей Дудкин уже призывал решать проблему роста числа медуз в Азовском море. В январе 2024 года он заявил, что «в 2022-2023 годах негативное воздействие на сферу отдыха и рыболовство стало столь сильным, что можно говорить о «медузной катастрофе».
Напомним, в 2025 году Азовское море стало рекордно соленым. Из-за этого в водах усиливается преобладание морских животных и увеличивается численность желетелого планктона — медуз, гребневиков, сифонофоров, сальпов и других организмов.
Проблема нашествия желетелых организмов в Азовском море существует уже давно, поэтому ученые разрабатывают разные способы борьбы с медузами и их использования — например, предлагают солить их, делать из них чипсы и крекеры, а также добавлять в бетон.
Как писали Юга.ру, в апреле стало известно, что за последние 28 лет в Азовском море популяция леща сократилась на 95% из-за солености воды.