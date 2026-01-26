Ученые предложили делать крекеры из медуз, обитающих в Азовском море

Добавление медуз в состав изделий позволит исключить из рецептов пищевую соль, так как в желетелых изначально содержится хлорид натрия. Также медузные крекеры будут обладать макро- и микроэлементами.

По словам специалистов, медуз можно ловить и перерабатывать в продукты питания. Так, ученые предлагают использовать желетелых в вареном или сушеном виде при производстве крекеров.

24 января пресс-служба Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ) сообщила изданию 161.RU, что ученые предложили делать из медуз, обитающих в Азовском море, мучные кондитерские изделия.

Российские ученые и ранее предлагали различные технологии переработки медуз. Например, в 2024 году ученые АзНИИРХ предложили солить медуз для использования в пище. Это технология посола медуз с использованием экстрактов дубильных веществ из растительного сырья. Ученые считают, что соленые медузы хорошо сочетаются с овощами в блюдах/салатах, с различными соусами и заливками.

Также в 2024 году крымские ученые разработали «чипсы» из медуз. Специалистам удалось создать метод сушки медуз, который помогает укрепить их текстуру и сохранить полезные вещества, например белок. Сложность заключалась в том, что медуза-сырец на 96–98% состоит из воды.

В том же году ученые из Ростовской области предложили добавлять медуз в бетон. По их словам, биомасса сделает его прочнее. Бетон с медузной массой планируют применять при строительстве зданий, мостов и эстакад.

Напомним, в 2025 году Азовское море стало рекордно соленым. Из-за этого в водах усиливается преобладание морских животных и увеличивается численность желетелого планктона — медуз, гребневиков, сифонофоров, сальпов и других организмов. Проблема нашествия желетелых организмов в Азовском море существует уже долгое время, поэтому ученые разрабатывают разные способы борьбы с медузами и их использования.