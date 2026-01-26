Ученые предложили делать крекеры из медуз, обитающих в Азовском море

Краснодарский край, Ростовская область

Распечатать

  • © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com
    © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com

Ученые НИИ рыбного хозяйства и океанографии предложили добавлять вареных или сушеных медуз в состав мучных изделий

24 января пресс-служба Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ) сообщила изданию 161.RU, что ученые предложили делать из медуз, обитающих в Азовском море, мучные кондитерские изделия. 

По словам специалистов, медуз можно ловить и перерабатывать в продукты питания. Так, ученые предлагают использовать желетелых в вареном или сушеном виде при производстве крекеров. 

Добавление медуз в состав изделий позволит исключить из рецептов пищевую соль, так как в желетелых изначально содержится хлорид натрия. Также медузные крекеры будут обладать макро- и микроэлементами. 

Ученые придумали новый способ борьбы с медузами в Азовском море:

Российские ученые и ранее предлагали различные технологии переработки медуз. Например, в 2024 году ученые АзНИИРХ предложили солить медуз для использования в пище. Это технология посола медуз с использованием экстрактов дубильных веществ из растительного сырья. Ученые считают, что соленые медузы хорошо сочетаются с овощами в блюдах/салатах, с различными соусами и заливками. 

Также в 2024 году крымские ученые разработали «чипсы» из медуз. Специалистам удалось создать метод сушки медуз, который помогает укрепить их текстуру и сохранить полезные вещества, например белок. Сложность заключалась в том, что медуза-сырец на 96–98% состоит из воды. 

В том же году ученые из Ростовской области предложили добавлять медуз в бетон. По их словам, биомасса сделает его прочнее. Бетон с медузной массой планируют применять при строительстве зданий, мостов и эстакад. 

Напомним, в 2025 году Азовское море стало рекордно соленым. Из-за этого в водах усиливается преобладание морских животных и увеличивается численность желетелого планктона — медуз, гребневиков, сифонофоров, сальпов и других организмов. Проблема нашествия желетелых организмов в Азовском море существует уже долгое время, поэтому ученые разрабатывают разные способы борьбы с медузами и их использования. 

Как писали Юга.ру, к 2040 году в Азовском море могут исчезнуть лещ, тарань и судак.

Азовское море Животные Наука Открытия ученых Ростовская область Экология

Новости

Телепорт в Японию. В Краснодаре посмотрят и обсудят аниме «Монолог фармацевта»
Аэропорты Краснодара и Сочи ограничили регистрацию из-за сбоя системы бронирования. Рейсы задержатся?
Ученые предложили делать крекеры из медуз, обитающих в Азовском море
На пляжах Новороссийска пройдет субботник. Как поучаствовать?
В аэропортах Сочи и Минвод за год участились задержки рейсов
В Кисловодске создадут туристическую деревню времен Михаила Лермонтова

Лента новостей

Кто возглавит Анапу?
23 января, 14:20
Кто возглавит Анапу?
Виталий Самарец — о кулуарных назначениях и том, как был единственным кандидатом в мэры курорта
Погода в Краснодаре и крае: в начале рабочей недели в регионе потеплеет до +14 °С
Сегодня, 08:32
Погода в Краснодаре и крае: в начале рабочей недели в регионе потеплеет до +14 °С
Фото ЖК «Краснодар» и морского вокзала Сочи вошли в 100 лучших снимков 2025 года
24 января, 10:22
Фото ЖК «Краснодар» и морского вокзала Сочи вошли в 100 лучших снимков 2025 года

Реклама на сайте