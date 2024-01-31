Ученый заявил о «медузной катастрофе» в Азовском море

Доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Сергей Дудкин объяснил журналистам, почему нужно обратить внимание на популяцию медуз в Азовском море. По его словам, численность животных значительно возрастет из-за солености воды:

«Азовское море — мелководное, поэтому оно быстро прогревается. Корнерот — медуза теплолюбивая. Как правило, ее численность возрастает в пик сезона, в июле-сентябре.

Более того, условия для них улучшаются: с 2019 года солёность моря достигла оптимальных для медуз значений. Уже в 2020 году курортный бизнес и рыболовство начали нести большие потери, поскольку орудия лова рыбаков стали заполняться медузами. В 2022-2023 годах негативное воздействие на сферу отдыха и рыболовство стало столь сильным, что можно говорить о «медузной катастрофе».



Каждый год в курортный сезон жители и гости Краснодарского края выкладывают в сеть кадры с огромным количеством медуз у берегов Азовского моря в Темрюкском районе. Из-за такого нашествия отдыхающие не могут войти в воду.

