Ученый заявил о «медузной катастрофе» в Азовском море
Ученый призвал решать проблему роста числа медуз в Азовском море
Доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Сергей Дудкин объяснил журналистам, почему нужно обратить внимание на популяцию медуз в Азовском море. По его словам, численность животных значительно возрастет из-за солености воды:
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«Азовское море — мелководное, поэтому оно быстро прогревается. Корнерот — медуза теплолюбивая. Как правило, ее численность возрастает в пик сезона, в июле-сентябре.
Более того, условия для них улучшаются: с 2019 года солёность моря достигла оптимальных для медуз значений. Уже в 2020 году курортный бизнес и рыболовство начали нести большие потери, поскольку орудия лова рыбаков стали заполняться медузами. В 2022-2023 годах негативное воздействие на сферу отдыха и рыболовство стало столь сильным, что можно говорить о «медузной катастрофе».
Каждый год в курортный сезон жители и гости Краснодарского края выкладывают в сеть кадры с огромным количеством медуз у берегов Азовского моря в Темрюкском районе. Из-за такого нашествия отдыхающие не могут войти в воду.
Напомним, что в 2023 году от замерзания Азовского моря пострадали жалящие медузы. Однако, как сообщил ученый, их численность в 2024 году никак не будет связана с прошлогодней популяцией. То есть, за счет солености она снова увеличится.
Как писали ранее Юга.ру, в приазовских лиманах запретили рыбачить до мая 2024 года.