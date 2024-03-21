Ученые предложили солить медуз из Азовского моря. Объясняем, зачем это нужно

Напомним, в феврале 2024 года ученые рассказали, что Азовское море стало вдвое более соленым. Это привело к увеличению числа медуз. Ученые «АзНИИРХ» предложили варианты сокращения их популяции.



Это технология посола медуз с использованием экстрактов дубильных веществ из растительного сырья. Ученые считают, что соленые медузы хорошо сочетаются с овощами в блюдах/салатах, с различными соусами и заливками. По мнению экспертов, эта продукция может позиционироваться как здоровая пища с ограниченной калорийностью. Она позволит снизить потребление калорий и тенденции переедания при малоподвижном образе жизни, не уменьшая количество потребляемой пищи.