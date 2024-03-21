Ученые предложили солить медуз из Азовского моря. Объясняем, зачем это нужно
В «АзНИИРХ» разработали безопасную технологию посола медуз
Напомним, в феврале 2024 года ученые рассказали, что Азовское море стало вдвое более соленым. Это привело к увеличению числа медуз. Ученые «АзНИИРХ» предложили варианты сокращения их популяции.
Это технология посола медуз с использованием экстрактов дубильных веществ из растительного сырья. Ученые считают, что соленые медузы хорошо сочетаются с овощами в блюдах/салатах, с различными соусами и заливками. По мнению экспертов, эта продукция может позиционироваться как здоровая пища с ограниченной калорийностью. Она позволит снизить потребление калорий и тенденции переедания при малоподвижном образе жизни, не уменьшая количество потребляемой пищи.
Также ученые «АзНИИРХ» разработали технологию получения гидролизата из медузы. В его составе:
- 48% незаменимых аминокислот, 15% из них приходится на лейцин и изолейцин, широко используемые в напитках для спортсменов;
- 17% глицина — медиатора центральной нервной системы;
- 17% магния, калия, кальция и натрия, являющиеся основными макроэлементами, необходимыми для жизнедеятельности человека.
По данным специалистов, гидролизат из медузы можно использовать в качестве самостоятельного продукта, пасты, представляющей гомогенную смесь из ферментолизата медузы и овощей, злаковых и бобовых культур.
Также ученые исследуют возможность использования защитных сетей-заграждений и отбойников для установки ставных неводов и зон рекреации (пляжей). Это решение предназначено для разделения медуз и основного лова.
Как писали ранее Юга.ру, в Азовском море оказалось около 20 млн тонн моллюска анадара. Популярный в Японии деликатес начинают добывать в России.