Ученые предложили солить медуз из Азовского моря. Объясняем, зачем это нужно

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя bearfotos с сайта freepik.com
    © Фото пользователя bearfotos с сайта freepik.com

В «АзНИИРХ» разработали безопасную технологию посола медуз

Напомним, в феврале 2024 года ученые рассказали, что Азовское море стало вдвое более соленым. Это привело к увеличению числа медуз. Ученые «АзНИИРХ» предложили варианты сокращения их популяции.

Это технология посола медуз с использованием экстрактов дубильных веществ из растительного сырья. Ученые считают, что соленые медузы хорошо сочетаются с овощами в блюдах/салатах, с различными соусами и заливками. По мнению экспертов, эта продукция может позиционироваться как здоровая пища с ограниченной калорийностью. Она позволит снизить потребление калорий и тенденции переедания при малоподвижном образе жизни, не уменьшая количество потребляемой пищи.

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Также ученые «АзНИИРХ» разработали технологию получения гидролизата из медузы. В его составе:

  • 48% незаменимых аминокислот, 15% из них приходится на лейцин и изолейцин, широко используемые в напитках для спортсменов;
  • 17% глицина — медиатора центральной нервной системы;
  • 17% магния, калия, кальция и натрия, являющиеся основными макроэлементами, необходимыми для жизнедеятельности человека.

По данным специалистов, гидролизат из медузы можно использовать в качестве самостоятельного продукта, пасты, представляющей гомогенную смесь из ферментолизата медузы и овощей, злаковых и бобовых культур.

Также ученые исследуют возможность использования защитных сетей-заграждений и  отбойников для установки ставных неводов и зон рекреации (пляжей). Это решение предназначено для разделения медуз и основного лова.

Как писали ранее Юга.ру, в Азовском море оказалось около 20 млн тонн моллюска анадара. Популярный в Японии деликатес начинают добывать в России.

Азовское море Животные Продукты питания Экология

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