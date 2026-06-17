Без дождей и до 30 °С. В Краснодарский край пришло настоящее летнее тепло

Утром 17 июня синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что большая часть территории Краснодарского края оказалась под влиянием гребня антициклона, который принес на Кубань солнечную, сухую и теплую погоду. По его данным, сегодня, 17 июня, температура воздуха в регионе составит 26–28 °С при северо-западном ветре 3–8 м/с. Короткие дожди возможны лишь на востоке края, где уходит атмосферный фронт.

В четверг, 18 июня, погода станет еще теплее: осадков не ожидается, ночные температуры опустятся до 13–15 °С, а днем воздух прогреется до 28–30 °С.

По мнению метеоролога, кандидата географических наук Юрия Ткаченко, привычной для Кубани сорокаградусной жары в июне ожидать не стоит — в этом году максимум для первого летнего месяца составит около 30 °С. Однако синоптики предупреждают, что кратковременные ливни с грозами могут возвращаться на протяжении всего июня — такова типичная картина для региона в этот период.

Напомним, что солнечная погода приходит на смену затяжному ненастью. Май 2026 года стал самым влажным в Краснодарском крае за последние полвека — в Краснодаре выпало около 167 мм осадков, что составляет почти три месячные нормы. Из-за обильных ливней приток воды в Краснодарское водохранилище вырос вдвое, а в конце мая подтопило набережную краевой столицы — штормовое предупреждение продлевали до 2 июня. Залповые ливни ударили и по сельскому хозяйству: по оценке ученой из КубГАУ, град повредил порядка 2,1 тыс. га озимых. В начале июня дожди продолжились, однако теперь установившийся антициклон обещает жителям и гостям региона долгожданную передышку.