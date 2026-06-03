После рекордных ливней на Кубани затопило поля — профессор КубГАУ оценила масштаб последствий и главные риски для урожая

1 июня профессор кафедры общего и орошаемого земледелия КубГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Валентина Василько рассказала порталу «Кубань 24», что ждет кубанских аграриев после мощных залповых ливней. Май 2026 года стал самым влажным на Кубани за последние полвека: в регионе выпал 161 мм осадков. Последствия непогоды затронули не только городскую инфраструктуру, но и сельское хозяйство региона. Осадки пришлись на период, когда на полях начал формироваться будущий урожай.

Эксперт Василько объяснила, что проблема на полях сложилась именно из-за залпового характера дождей: за 20–27 минут в Новокубанском и других районах выпадала месячная норма осадков.

«Почва не успевает впитать такое количество за семь минут», — уточнила профессор.

Аграриям пришлось откачивать воду помпами с посевов озимых колосовых, а в отдельных случаях затопило посевы сахарной свеклы и кукурузы.

Из-за обильных осадков из почвы удаляется воздух, вымываются питательные вещества, а ее структура разрушается.

«Длительное нахождение под слоем воды приводит к обесструктуриванию почвы. Мы — цех под открытым небом, мы к этому должны быть всегда готовы», — отметила Василько.

При этом эксперт призвала не впадать в панику. По ее оценке, на посевах озимых колосовых — мощный, хороший стеблестой. Пшеница и ячмень уже выколосились, и если воду убрать, ничего пока трагического нет, за исключением отдельных случаев полегания.

«А полеглый хлеб мы знаем, как убирать. Особой катастрофы пока не вижу», — подытожила эксперт.

Прогнозы на урожай пшеницы она называет хорошими — при условии, что залповые ливни прекратятся. В Ленинградском округе специалисты зафиксировали большое количество колосков в колосе, по два-три зерна.

Основной риск, по словам профессора Василько, сейчас связан не с водой на полях, а с фитопатологией. При высокой влажности почвы может развиться фузариоз — опасное грибковое заболевание. Также вероятны листовые болезни. Впрочем, основную часть посевов в регионе уже защитили от болезней и вредителей. Наиболее сложная ситуация сложилась в Новокубанском, Мостовском и Динском районах.