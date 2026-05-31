Из-за дождя в Краснодаре подтопило набережную. Власти продлили штормовое предупреждение до 2 июня

В Краснодаре набережная уходит под воду — за сутки выпало 37 мм осадков

31 мая пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в городе за сутки выпало 37 мм осадков. Штормовое предупреждение продлили до 2 июня включительно.

Сейчас последствия стихии устраняют — воду откачивают в Музыкальном микрорайоне и поселке Российском. На работах задействованы 24 машины. Водооткачивающие работы уже провели на Ростовском шоссе, улицах Дзержинского, Бульварной, Комарова и других.

В тот же день жители города сообщили о затопленной набережной. В телеграм-канале «Краснодар ЮМР» опубликовали фото, снятое на Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне. Там вода уже вышла на пешеходную зону, а нижний ярус оказался подтоплен.

Издание 93.ru опубликовало фото с улицы Кубанской Набережной, сделанные недалеко от Тургеневского моста. Там затопило спуск к реке и лестницу.