Из-за дождя в Краснодаре подтопило набережную. Власти продлили штормовое предупреждение до 2 июня

Краснодарский край

  © Скриншот фото из телеграм-канала издания 93.ru
В Краснодаре набережная уходит под воду — за сутки выпало 37 мм осадков

31 мая пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в городе за сутки выпало 37 мм осадков. Штормовое предупреждение продлили до 2 июня включительно.

Сейчас последствия стихии устраняют — воду откачивают в Музыкальном микрорайоне и поселке Российском. На работах задействованы 24 машины. Водооткачивающие работы уже провели на Ростовском шоссе, улицах Дзержинского, Бульварной, Комарова и других.

В тот же день жители города сообщили о затопленной набережной. В телеграм-канале «Краснодар ЮМР» опубликовали фото, снятое на Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне. Там вода уже вышла на пешеходную зону, а нижний ярус оказался подтоплен.

Издание 93.ru опубликовало фото с улицы Кубанской Набережной, сделанные недалеко от Тургеневского моста. Там затопило спуск к реке и лестницу.

«Отменили лето»:

По словам властей, ситуация на реке Кубань и Краснодарском водохранилище остается стабильной — спасатели ежедневно мониторят состояние водоемов. Однако, по данным Кубанского бассейнового водного управления на 29 мая, уровень воды в водохранилище составляет 33,76 метра при норме 32,75 метра. Показатель приближается к максимально допустимому значению — 35,23 метра.

Дожди продолжают идти не только в городе, но и в крае. 31 мая оперштаб Кубани сообщил, что в станицах Крепостной и Калужской Северского района из берегов вышли река Афипс и ручей Супс. Подтоплены 15 участков, в пять домов зашла вода.

Как писали Юга.ру, 25 мая регионы Северного Кавказа снова оказались затоплены из-за сильных продолжительных дождей.

Город Краснодар Краснодарское водохранилище Погода Река Кубань Стихийные бедствия Штормовые предупреждения

