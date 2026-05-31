Из-за дождя в Краснодаре подтопило набережную. Власти продлили штормовое предупреждение до 2 июня
В Краснодаре набережная уходит под воду — за сутки выпало 37 мм осадков
31 мая пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в городе за сутки выпало 37 мм осадков. Штормовое предупреждение продлили до 2 июня включительно.
Сейчас последствия стихии устраняют — воду откачивают в Музыкальном микрорайоне и поселке Российском. На работах задействованы 24 машины. Водооткачивающие работы уже провели на Ростовском шоссе, улицах Дзержинского, Бульварной, Комарова и других.
В тот же день жители города сообщили о затопленной набережной. В телеграм-канале «Краснодар ЮМР» опубликовали фото, снятое на Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне. Там вода уже вышла на пешеходную зону, а нижний ярус оказался подтоплен.
Издание 93.ru опубликовало фото с улицы Кубанской Набережной, сделанные недалеко от Тургеневского моста. Там затопило спуск к реке и лестницу.
По словам властей, ситуация на реке Кубань и Краснодарском водохранилище остается стабильной — спасатели ежедневно мониторят состояние водоемов. Однако, по данным Кубанского бассейнового водного управления на 29 мая, уровень воды в водохранилище составляет 33,76 метра при норме 32,75 метра. Показатель приближается к максимально допустимому значению — 35,23 метра.
Дожди продолжают идти не только в городе, но и в крае. 31 мая оперштаб Кубани сообщил, что в станицах Крепостной и Калужской Северского района из берегов вышли река Афипс и ручей Супс. Подтоплены 15 участков, в пять домов зашла вода.
Как писали Юга.ру, 25 мая регионы Северного Кавказа снова оказались затоплены из-за сильных продолжительных дождей.