Сестра, займи 30 тысяч. Краснодарка столкнулась с мошенничеством в мессенджере «Макс»
Жительницу Краснодара пытались обмануть в мессенджере «Макс» — мошенник под видом ее сестры просил перевести 30 тысяч рублей
17 июня краснодарка анонимно рассказала Юга.ру о схеме обмана, с которой столкнулась в госмессенджере «Макс».
Женщине написала ее сестра, живущая в другом городе: «Привет, как дела?». После ответа краснодарки мошенник прислал видеосообщение, якобы записанное родственницей. Что именно было в кружочке, не уточняется.
Предположительно, ролик использовали для того, чтобы вызвать доверие и снять подозрения. Не исключено, что видео действительно было записано ранее и отправлено другому пользователю. После этого мошенник написал: «Ой, не туда отправила».
Затем «сестра» сообщила, что ей нужна помощь, и обратилась к краснодарке по имени, чтобы еще больше убедить ее в подлинности переписки. Мошенник попросил перевести 30 тысяч рублей, якобы для дальнейшего перевода другому человеку.
В Ростове-на-Дону 12-летний ребенок отдал мошенникам почти 1 млн рублей:
Тогда женщина решила позвонить сестре и уточнить, что происходит. Та ответила, что ее аккаунт взломали и никаких денег переводить не нужно.
«Этот «Макс», который якобы невозможно взломать, на самом деле можно. Будьте аккуратнее», — подытожила собеседница Юга.ру.
Напомним, о первых случаях активности мошенников в мессенджере «Макс» эксперты сервиса «Защитник МТС» сообщили еще в августе 2025 года.
Как писали Юга.ру, 4 июня Apple удалила «Макс» из App Store. На iPhone больше не приходят уведомления о звонках и сообщениях.