Сестра, займи 30 тысяч. Краснодарка столкнулась с мошенничеством в мессенджере «Макс»

Жительницу Краснодара пытались обмануть в мессенджере «Макс» — мошенник под видом ее сестры просил перевести 30 тысяч рублей

17 июня краснодарка анонимно рассказала Юга.ру о схеме обмана, с которой столкнулась в госмессенджере «Макс».

Женщине написала ее сестра, живущая в другом городе: «Привет, как дела?». После ответа краснодарки мошенник прислал видеосообщение, якобы записанное родственницей. Что именно было в кружочке, не уточняется.

Предположительно, ролик использовали для того, чтобы вызвать доверие и снять подозрения. Не исключено, что видео действительно было записано ранее и отправлено другому пользователю. После этого мошенник написал: «Ой, не туда отправила».

Затем «сестра» сообщила, что ей нужна помощь, и обратилась к краснодарке по имени, чтобы еще больше убедить ее в подлинности переписки. Мошенник попросил перевести 30 тысяч рублей, якобы для дальнейшего перевода другому человеку.