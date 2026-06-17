Сестра, займи 30 тысяч. Краснодарка столкнулась с мошенничеством в мессенджере «Макс»

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Изображение сгенерировано с помощью Gemini 2.5 Flash Image
    © Изображение сгенерировано с помощью Gemini 2.5 Flash Image

Жительницу Краснодара пытались обмануть в мессенджере «Макс» — мошенник под видом ее сестры просил перевести 30 тысяч рублей

17 июня краснодарка анонимно рассказала Юга.ру о схеме обмана, с которой столкнулась в госмессенджере «Макс».

Женщине написала ее сестра, живущая в другом городе: «Привет, как дела?». После ответа краснодарки мошенник прислал видеосообщение, якобы записанное родственницей. Что именно было в кружочке, не уточняется.

Предположительно, ролик использовали для того, чтобы вызвать доверие и снять подозрения. Не исключено, что видео действительно было записано ранее и отправлено другому пользователю. После этого мошенник написал: «Ой, не туда отправила».

Затем «сестра» сообщила, что ей нужна помощь, и обратилась к краснодарке по имени, чтобы еще больше убедить ее в подлинности переписки. Мошенник попросил перевести 30 тысяч рублей, якобы для дальнейшего перевода другому человеку.

В Ростове-на-Дону 12-летний ребенок отдал мошенникам почти 1 млн рублей:

Тогда женщина решила позвонить сестре и уточнить, что происходит. Та ответила, что ее аккаунт взломали и никаких денег переводить не нужно.

«Этот «Макс», который якобы невозможно взломать, на самом деле можно. Будьте аккуратнее», — подытожила собеседница Юга.ру.

  • Диалог краснодарки и «сестры» © Скриншот из мессенджера «Макс»
    Диалог краснодарки и «сестры» © Скриншот из мессенджера «Макс»

Напомним, о первых случаях активности мошенников в мессенджере «Макс» эксперты сервиса «Защитник МТС» сообщили еще в августе 2025 года.

Как писали Юга.ру, 4 июня Apple удалила «Макс» из App Store. На iPhone больше не приходят уведомления о звонках и сообщениях.

Безопасность Деньги Интернет Краснодар Мошенничество Связь Социальные сети Технологии

Новости

До 4000 рублей за палатку на редких травах. За что оштрафовали туристов под Анапой?
«С топорами и палками в XIX век». В Краснодаре второй день подряд нет мобильного интернета
Два пляжа в поселке Темрюкского района получили разрешения Роспотребнадзора
Между аэропортами Краснодара и Геленджика запустили прямые автобусы
Без дождей и до 30 °С. В Краснодарский край пришло настоящее летнее тепло
Пять частных школ Краснодарского края вошли в топ-30 в России

Лента новостей

Обогнал «Спартак» и «Динамо»
Вчера, 15:11
Обогнал «Спартак» и «Динамо»
ФК «Краснодар» больше всех заработал в сезоне Кубка России
«У меня нет боязни чистого листа — я настоящий графоман»
15 июня, 17:55
«У меня нет боязни чистого листа — я настоящий графоман»
Писатель Коля Андреев о своей дебютной книге «Всклянь»
Два университета Краснодара вошли в топ-100 вузов РФ в 2026 году
Вчера, 16:45
Два университета Краснодара вошли в топ-100 вузов РФ в 2026 году

Реклама на сайте