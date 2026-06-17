Пять частных школ Краснодарского края вошли в топ-30 в России
Сразу пять частных школ Кубани оказались во всероссийском рейтинге благодаря высокой доле выпускников, поступивших в ведущие отечественные и зарубежные вузы
16 июня пресс-служба агентства RAEX опубликовала рейтинг частных школ России. В него вошли сразу пять частных образовательных учреждений из Краснодарского края. Основным критерием стала доля выпускников, поступивших в ведущие российские и мировые вузы, по отношению к общему числу окончивших школу.
Всего в шорт-листе оказались 30 частных школ из десяти регионов страны.
Какие из кубанских школ попали в топ:
- 17-е место (74,65 балла) — гимназия «Школа бизнеса» (Сочи, улица Чехова, 40);
- 21-е место (68,63 балла) — гимназия «Лидер» (Краснодар, улица Буденного, 129);
- 24-е место (61 балл) — гимназия «Эрудит» (Краснодар, улица Сормовская, 98);
- 26-е место (53,8 балла) — ЧОУ «Гимназия № 1» (Новороссийск, улица Малоземельская, 17);
- 27-е место (53,24 балла) — лицей «ИСТЭК» (Краснодар, улица Красных Партизан, 82).
В агентстве добавили, что в исследование включили исключительно те частные учреждения, которые предоставили экспертам полную и верифицированную информацию о судьбе своих выпускников.
Как писали Юга.ру, лучшими университетами в ЮФО назвали 22 заведения, а первое место занял вуз из Новороссийска.