Пять частных школ Краснодарского края вошли в топ-30 в России

Сразу пять частных школ Кубани оказались во всероссийском рейтинге благодаря высокой доле выпускников, поступивших в ведущие отечественные и зарубежные вузы

16 июня пресс-служба агентства RAEX опубликовала рейтинг частных школ России. В него вошли сразу пять частных образовательных учреждений из Краснодарского края. Основным критерием стала доля выпускников, поступивших в ведущие российские и мировые вузы, по отношению к общему числу окончивших школу.

Всего в шорт-листе оказались 30 частных школ из десяти регионов страны.