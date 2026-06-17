Пять частных школ Краснодарского края вошли в топ-30 в России

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    © Фото Евгения Резника, Юга.ру

Сразу пять частных школ Кубани оказались во всероссийском рейтинге благодаря высокой доле выпускников, поступивших в ведущие отечественные и зарубежные вузы

16 июня пресс-служба агентства RAEX опубликовала рейтинг частных школ России. В него вошли сразу пять частных образовательных учреждений из Краснодарского края. Основным критерием стала доля выпускников, поступивших в ведущие российские и мировые вузы, по отношению к общему числу окончивших школу.

Всего в шорт-листе оказались 30 частных школ из десяти регионов страны.

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 Какие из кубанских школ попали в топ:

  • 17-е место (74,65 балла) — гимназия «Школа бизнеса» (Сочи, улица Чехова, 40);
  • 21-е место (68,63 балла) — гимназия «Лидер» (Краснодар, улица Буденного, 129);
  • 24-е место (61 балл) — гимназия «Эрудит» (Краснодар, улица Сормовская, 98);
  • 26-е место (53,8 балла) — ЧОУ «Гимназия № 1» (Новороссийск, улица Малоземельская, 17);
  • 27-е место (53,24 балла) — лицей «ИСТЭК» (Краснодар, улица Красных Партизан, 82).

В агентстве добавили, что в исследование включили исключительно те частные учреждения, которые предоставили экспертам полную и верифицированную информацию о судьбе своих выпускников.

Как писали Юга.ру, лучшими университетами в ЮФО назвали 22 заведения, а первое место занял вуз из Новороссийска.

Краснодар Новороссийск Образование Рейтинги Сочи Школа Школьники

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Пять частных школ Краснодарского края вошли в топ-30 в России

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