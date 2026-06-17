Между аэропортами Краснодара и Геленджика запустили прямые автобусы
С 15 июня между аэропортами Геленджика и Краснодара курсирует ежедневный автобус
16 июня пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила о запуске автобусного сообщения между аэровокзалами краевой столицы и Геленджика.
Первые рейсы нового маршрута № 565 состоялись 15 июня. Теперь автобусы будут курсировать ежедневно. Транспорт оборудован кондиционерами и комфортабельными сиденьями.
Новый автобусный маршрут из Москвы в Сочи запустят в конце июня:
Расписание:
- 08:00 — отправление из Краснодара;
- 12:00 — прибытие в Геленджик;
- 14:30 — отправление из Геленджика;
- 18:15 — прибытие в Краснодар.
В пресс-службе уточнили, что расписание составлено с учетом времени вылета и прилета рейсов в аэропортах. Приобрести билет можно онлайн или непосредственно при посадке в автобус.
Стоимость проезда — от 700 рублей.
Как писали Юга.ру, 13 июня стало известно, что при пересадке с поезда на автобус в Керчи не принимают негабаритный багаж.