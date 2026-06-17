Между аэропортами Краснодара и Геленджика запустили прямые автобусы

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала аэропорта Краснодара
    © Скриншот фото из телеграм-канала аэропорта Краснодара

С 15 июня между аэропортами Геленджика и Краснодара курсирует ежедневный автобус

16 июня пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила о запуске автобусного сообщения между аэровокзалами краевой столицы и Геленджика.

Первые рейсы нового маршрута № 565 состоялись 15 июня. Теперь автобусы будут курсировать ежедневно. Транспорт оборудован кондиционерами и комфортабельными сиденьями.

Новый автобусный маршрут из Москвы в Сочи запустят в конце июня:

Расписание:

  • 08:00 — отправление из Краснодара;
  • 12:00 — прибытие в Геленджик;
  • 14:30 — отправление из Геленджика;
  • 18:15 — прибытие в Краснодар.

В пресс-службе уточнили, что расписание составлено с учетом времени вылета и прилета рейсов в аэропортах. Приобрести билет можно онлайн или непосредственно при посадке в автобус.

Стоимость проезда — от 700 рублей.

 

Как писали Юга.ру, 13 июня стало известно, что при пересадке с поезда на автобус в Керчи не принимают негабаритный багаж.

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Между аэропортами Краснодара и Геленджика запустили прямые автобусы
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