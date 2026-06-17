Между аэропортами Краснодара и Геленджика запустили прямые автобусы

С 15 июня между аэропортами Геленджика и Краснодара курсирует ежедневный автобус

16 июня пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила о запуске автобусного сообщения между аэровокзалами краевой столицы и Геленджика. Первые рейсы нового маршрута № 565 состоялись 15 июня. Теперь автобусы будут курсировать ежедневно. Транспорт оборудован кондиционерами и комфортабельными сиденьями.

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Расписание: 08:00 — отправление из Краснодара;

— отправление из Краснодара; 12:00 — прибытие в Геленджик;

— прибытие в Геленджик; 14:30 — отправление из Геленджика;

— отправление из Геленджика; 18:15 — прибытие в Краснодар. В пресс-службе уточнили, что расписание составлено с учетом времени вылета и прилета рейсов в аэропортах. Приобрести билет можно онлайн или непосредственно при посадке в автобус. Стоимость проезда — от 700 рублей.