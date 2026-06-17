Краснодарский край оказался в тройке регионов с самым большим дефицитом бюджета

Счетная палата зафиксировала у Краснодарского края дефицит в 19,9 млрд рублей за первый квартал 2026 года

16 июня Счетная палата РФ опубликовала доклад об исполнении бюджетов субъектов за первый квартал 2026 года. Краснодарский край вошел в тройку российских регионов с крупнейшим абсолютным дефицитом бюджета. Он составил 19,9 млрд рублей. Больше — только у Кемеровской области (21,3 млрд рублей) и Ханты-Мансийского автономного округа (20,3 млрд рублей). Замыкают пятерку Иркутская область (17,4 млрд рублей) и Московская область (15,2 млрд рублей).

Всего за первые три месяца года 56 российских регионов завершили квартал с дефицитом — на 10 больше, чем за аналогичный период 2025 года. Тенденция к росту числа дефицитных субъектов сохраняется с 2022 года, когда таких регионов по итогам первого квартала было всего шесть. Количество территорий с высоким уровнем дефицита — свыше 10% к налоговым и неналоговым доходам — выросло с 23 до 35. Максимальные относительные показатели пришлись на Еврейскую автономную область (50,5%) и Кемеровскую область (50%).

При этом 34 региона завершили квартал с профицитом, общая сумма которого составила 434 млрд рублей. Почти две трети этого объема — 276,9 млрд рублей — пришлось на Москву.

В мае 2026 года правительство России списало Краснодарскому краю 24 млрд рублей долга по бюджетным кредитам — мера, которая может несколько улучшить финансовое положение региона во второй половине года.

Напомним, что проблема роста региональных бюджетных дефицитов носит общероссийский характер. По оценкам экспертов ЦМАКПа, при сохранении текущих условий более 70% субъектов могут завершить 2026 год с дефицитом. В мае ФНС разослала субъектам РФ инструкцию по поиску дополнительных источников пополнения казны — дефициты региональных бюджетов в 2026 году, по оценке Минфина, могут превысить 1,9 трлн рублей.