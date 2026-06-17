Два пляжа в поселке Темрюкского района получили разрешения Роспотребнадзора

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава Темрюкского района сообщил, что два пляжа Веселовки готовы принимать отдыхающих

17 июня глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что два пляжа поселка Веселовка получили санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора и допущены к работе в курортном сезоне 2026 года. Еще два черноморских пляжа района находятся на стадии оформления разрешительных документов.

К началу сезона 2026 года администрация района подготовила к работе 40 пляжных территорий: 31 на Азовском побережье и девять на Черноморском. Однако вопрос о работе семи черноморских пляжей оставался открытым — окончательное решение зависело от результатов лабораторных исследований воды и песка.

В Темрюкском районе больше всего инклюзивных пляжей:

Напомним, что черноморские пляжи Темрюкского района были закрыты после разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года. При этом Азовское побережье района — от поселка Ильич до станицы Голубицкой — оставалось открытым на протяжении всего времени.

В соседней Анапе к середине июня разрешения Роспотребнадзора получили уже 49 пляжей курорта, еще 18 ждут экспертизы.

Как писали Юга.ру, Кубань получит еще 1 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море.

Азовское море Курорты и туризм Нефть отдых Пляжи Разлив нефти Темрюкский район Черное море

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Два пляжа в поселке Темрюкского района получили разрешения Роспотребнадзора
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