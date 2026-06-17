Два пляжа в поселке Темрюкского района получили разрешения Роспотребнадзора

17 июня глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что два пляжа поселка Веселовка получили санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора и допущены к работе в курортном сезоне 2026 года. Еще два черноморских пляжа района находятся на стадии оформления разрешительных документов.

К началу сезона 2026 года администрация района подготовила к работе 40 пляжных территорий: 31 на Азовском побережье и девять на Черноморском. Однако вопрос о работе семи черноморских пляжей оставался открытым — окончательное решение зависело от результатов лабораторных исследований воды и песка.