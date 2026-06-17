Два пляжа в поселке Темрюкского района получили разрешения Роспотребнадзора
Глава Темрюкского района сообщил, что два пляжа Веселовки готовы принимать отдыхающих
17 июня глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что два пляжа поселка Веселовка получили санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора и допущены к работе в курортном сезоне 2026 года. Еще два черноморских пляжа района находятся на стадии оформления разрешительных документов.
К началу сезона 2026 года администрация района подготовила к работе 40 пляжных территорий: 31 на Азовском побережье и девять на Черноморском. Однако вопрос о работе семи черноморских пляжей оставался открытым — окончательное решение зависело от результатов лабораторных исследований воды и песка.
В Темрюкском районе больше всего инклюзивных пляжей:
Напомним, что черноморские пляжи Темрюкского района были закрыты после разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года. При этом Азовское побережье района — от поселка Ильич до станицы Голубицкой — оставалось открытым на протяжении всего времени.
В соседней Анапе к середине июня разрешения Роспотребнадзора получили уже 49 пляжей курорта, еще 18 ждут экспертизы.
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