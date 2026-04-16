Суд отклонил апелляцию бывшего вице-губернатора Кубани Андрея Коробки. Чиновник останется в СИЗО на время следствия

Краснодарский край

  Андрей Коробка © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Андрей Коробка © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Экс-заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка останется под стражей

16 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что суд отказался смягчать меру пресечения бывшему заместителю главы Кубани Андрею Коробке, обвиняемому в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Аппеляцию отклонили — чиновник останется под стражей до 6 июня.

Следствие считает, что на свободе подсудимый может использовать свое высокое положение.

Ранее Генпрокуратура ходатайствовала о снятии Коробки с занимаемой должности и включении его в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Просьбу удовлетворили — чиновник больше не является вице-губернатором.

Напомним, 7 апреля суд рассматривал антикоррупционный иск в отношении Андрея Коробки. В доход государства обратили имущество бывшего заместителя губернатора Кубани, а также его родственников и друзей на 10 млрд рублей.

На заседании стало известно, что в отношении Коробки завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере либо совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

При обыске в поместье вице-губернатора нашли около 4 млн долларов, около 7 млн евро и 31 млн рублей, золотые слитки, бриллиантовые колье, ящики с алкоголем и оружие, оформленное на В. И. Кондратьева. Сам Андрей Коробка в суде заявил, что домовладение ему не принадлежит.

Позже стало известно, что Коробка за предоставление аграриям субсидий, выделение сельскохозяйственных земель коммерческим предприятиям и другие преференции требовал с них деньги. Полученные средства он отмывал через ФК «Кубань».

Как писали Юга.ру, в 2025 году у кубанских чиновников изъяли имущество на 76 млрд рублей.

