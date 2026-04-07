Прокуратура выяснила, что вице-губернатор Коробка отмывал деньги через ФК «Кубань»

7 апреля ТАСС сообщило, что коррупционные деньги вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка выводил через футбольный клуб «Кубань». Об этом рассказал представитель Генпрокуратуры в суде, где рассматривают антикоррупционный иск к чиновнику. Кроме того, по версии следствия, эти средства могли распределять и между другими сотрудниками администрации региона.

Как сообщил представитель надзорного ведомства, все началось в 2015-2016 годах. Вице-губернатор за предоставление аграриям субсидий, выделение сельскохозяйственных земель коммерческим предприятиям и другие преференции требовал с них деньги.

Предприниматели переводили их под видом благотворительных пожертвований в футбольный клуб «Кубань». Всего за два года на счет поступило больше 1 млрд рублей.