Прокуратура выяснила, что вице-губернатор Коробка отмывал деньги через ФК «Кубань»

Краснодарский край

Распечатать

  Андрей Коробка
Генпрокуратура раскрыла схему обогащения краснодарского чиновника и требует отстранить его от должности

7 апреля ТАСС сообщило, что коррупционные деньги вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка выводил через футбольный клуб «Кубань». Об этом рассказал представитель Генпрокуратуры в суде, где рассматривают антикоррупционный иск к чиновнику. Кроме того, по версии следствия, эти средства могли распределять и между другими сотрудниками администрации региона.

Как сообщил представитель надзорного ведомства, все началось в 2015-2016 годах. Вице-губернатор за предоставление аграриям субсидий, выделение сельскохозяйственных земель коммерческим предприятиям и другие преференции требовал с них деньги.

Предприниматели переводили их под видом благотворительных пожертвований в футбольный клуб «Кубань». Всего за два года на счет поступило больше 1 млрд рублей. 

Читайте также:

Позже чиновник инициировал уголовное дело против бывшего представителя клуба «Кубань». После этого схему пришлось перенаправить в «Первореченский спортивный клуб».

В доказательство в суде представили результаты оперативно-розыскной деятельности. Правоохранители рассекретили телефонные переговоры Коробки. На записях вице-губернатор обсуждает с другими должностными лицами региона, сколько субсидий выделить подконтрольным людям. Он договаривается о выделении больших сумм, а разницу участники схемы потом получали в виде «откатов».

Генпрокуратура ходатайствовала о снятии Коробки с занимаемой должности и включении его в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Напомним, 7 апреля суд рассматривал антикоррупционный иск в отношении Андрея Коробки. Прокуратура требует обратить в доход государства имущество заместителя губернатора Кубани, а также его родственников и друзей на 10 млрд рублей.

В отношении Коробки завели уголовное дело. При обыске в поместье вице-губернатора нашли около 4 млн долларов, около 7 млн евро и 31 млн рублей.

Кроме того, Андрея Коробку поместили в СИЗО на два месяца. Следствие считает, что на свободе чиновник может использовать свое высокое положение.

Как писали Юга.ру, у министра здравоохранения Кубани изъяли имущество на миллиард рублей.

Андрей Коробка Деньги Коррупция Краснодар Мошенничество Прокуратура Суд ФК «Кубань» Чиновники

Новости

Лента новостей

Реклама на сайте