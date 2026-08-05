В Новороссийске птицефабрику обязали выплатить больше 36 млн рублей за загрязнение почвы

Новороссийская птицеводческая фирма заплатит десятки миллионов рублей за загрязнение земель

5 августа Южное управление Росприроднадзора сообщило, что суд обязал птицеводческую компанию выплатить 36,6 млн рублей за ущерб, причиненный почвам в Краснодарском крае. Нарушение выявили в станице Раевской под Новороссийском.

Инспекторы обнаружили открытый земельный участок, на котором складировали отходы, образовавшиеся в процессе птицеводческого производства. Общая площадь загрязненной территории составила почти 15 тыс. кв. метров. Размер экологического ущерба составил 36,6 млн рублей.