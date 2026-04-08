Слитки золота, бриллианты, оружие. Оперативники показали, что изъяли в поместье вице-губернатора Кубани
Изъятые у арестованного экс-замглавы Кубани предметы роскоши засняли на видео
8 апреля телеграм-канал Kub Mash опубликовал видео с обыска поместья на берегу Кочеты в станице Динской, принадлежащего вице-губернатору Краснодарского края Андрею Коробке. По данным паблика, в здании было банковское хранилище, вход в которое пришлось ломать.
Оперативники нашли в поместье золотые слитки с маркировкой «1 кг», коробки с колье стоимостью до 1 млн рублей, ящики с алкоголем известного кубанского бренда, оружие, оформленное на В. И. Кондратьева. Также среди перечисленной роскоши лежала пачка визиток на имя губернатора Краснодарского края.
Сам Андрей Коробка в суде сказал, что домовладение ему не принадлежит.
Напомним, 7 апреля суд рассматривал антикоррупционный иск в отношении Андрея Коробки. В доход государства изъяли имущество заместителя губернатора Кубани, а также его родственников и друзей на 10 млрд рублей.
В отношении Коробки завели уголовное дело. При обыске в поместье вице-губернатора нашли около 4 млн долларов, около 7 млн евро и 31 млн рублей. По данным Генпрокуратуры, с виллы заранее вывозили имущество.
Кроме того, Андрея Коробку поместили в СИЗО на два месяца. Следствие считает, что на свободе чиновник может использовать свое высокое положение.
Как писали Юга.ру, у министра здравоохранения Кубани изъяли имущество на миллиард рублей.