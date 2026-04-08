Слитки золота, бриллианты, оружие. Оперативники показали, что изъяли в поместье вице-губернатора Кубани

8 апреля телеграм-канал Kub Mash опубликовал видео с обыска поместья на берегу Кочеты в станице Динской, принадлежащего вице-губернатору Краснодарского края Андрею Коробке. По данным паблика, в здании было банковское хранилище, вход в которое пришлось ломать.

Оперативники нашли в поместье золотые слитки с маркировкой «1 кг», коробки с колье стоимостью до 1 млн рублей, ящики с алкоголем известного кубанского бренда, оружие, оформленное на В. И. Кондратьева. Также среди перечисленной роскоши лежала пачка визиток на имя губернатора Краснодарского края.

Сам Андрей Коробка в суде сказал, что домовладение ему не принадлежит.