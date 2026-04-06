«Обезжиривание» продолжается. У вице-губернатора Кубани Андрея Коробки и его приближенных отберут активы на 10 млрд рублей

По версии следствия, чиновник вступил в сговор с депутатами ЗСК — Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым. Оба парламентария являются владельцами строительных компаний и агрохолдингов.

6 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила , что прокуратура требует обратить в доход государства имущество заместителя губернатора региона Андрея Коробки, а также его родственников и близких друзей. Основанием для подачи иска стали нарушения антикоррупционного законодательства.

Правоохранители утверждают, что произошло незаконное сращивание бизнеса и власти. Чиновник использовал свое служебное положение, чтобы помогать коммерческим структурам депутатов, а те, в свою очередь, делились доходами. В результате такой схемы капитализация их предприятий выросла больше чем на 10 млрд рублей.

По делу ответчиками проходят сам вице-губернатор и еще 20 физических лиц (родственники, знакомые, доверенные люди), а также три юридических лица. Суд рассмотрит требования прокуратуры обратить в доход государства объекты недвижимости и доли в уставных капиталах коммерческих организаций.

Согласно информации на официальном сайте администрации края, чиновник до сих пор не отстранен от своей должности.