Депутата Кубани лишили мандата после голосования за передачу спортинвентаря в школу, где она работает

Конфликт интересов усмотрели в том, что депутат проголосовала за передачу списанных тренажеров в школу, которой руководит

Уварова совмещала работу депутата Совета Отрадненского района с должностью руководителя центра единоборств СШОР «Самбо». Когда в одном из муниципальных комплексов списали спортивный инвентарь, она предложила передать его в спортшколу.

5 августа телеграм-канал Baza сообщил , что депутат Яна Уварова лишилась своего мандата после передачи списанных тренажеров в одну из спортивных школ. Поводом стало участие в голосовании по вопросу, который затрагивал ее личные интересы.

По данным Baza, речь шла примерно о 150 единицах стоимостью больше 2 млн рублей. В перечень вошли 24 тренажера, 44 набора гантелей и 75 дисков, приобретенных еще в 2015 году. На заседании инициативу поддержали 25 из 26 присутствовавших депутатов, в том числе и сама Уварова.

Участие Уваровой в голосовании расценили как конфликт интересов. В результате женщину в присутствии сотрудников полиции досрочно лишили депутатских полномочий.

Уварова с таким выводом не согласилась и намерена добиваться его пересмотра. Для этого она уже направила обращения в региональные и федеральные органы власти.

«Если любое коллегиальное решение депутата-бюджетника — а в местных советах это в основном учителя, врачи, заведующие детсадами, директора школ — будет трактоваться как конфликт интересов, из местного самоуправления уйдут самые активные и компетентные люди. Это не просто «мой мандат», а вопрос о том, как мы понимаем конфликт интересов и кого мы хотим видеть в местном самоуправлении: неравнодушных профессионалов или «удобных» людей, которые вообще не голосуют по чувствительным темам», — прокомментировала Уварова порталу «Живая Кубань».