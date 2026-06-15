Болельщики «Краснодара» выбрали лучшего игрока сезона
Победитель набрал более трети голосов в опросе фанатов
14 июня официальный телеграм-канал ФК «Краснодар» подвел итоги голосования болельщиков клуба за лучшего игрока завершившегося сезона-2025/2026. Им стал полузащитник и капитан «быков» Эдуард Сперцян. 25-летний хавбек набрал 35,26% голосов и удостоился этого звания уже в третий раз.
Второе место в голосовании занял нападающий Джон Кордоба с результатом 27,04%. Третья строчка досталась вратарю Станиславу Агкацеву — ему отдали 15,70% голосов. Сперцян поблагодарил болельщиков за поддержку в своем телеграм-канале.
В завершившемся сезоне капитан «Краснодара» провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и оформил 17 результативных передач. По системе «гол плюс пас» Сперцян стал лучшим во всей Российской Премьер-Лиге.
В конце мая «Спорт-Экспресс» провел традиционный опрос среди самих футболистов лиги. По его итогам лучшим игроком РПЛ второй год подряд был назван Джон Кордоба (229 очков), а Сперцян занял вторую строчку (158 очков).
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Напомним, что в мае портал Transfermarkt оценил Сперцяна в 25 млн евро, поставив его на вторую строчку рейтинга самых дорогих футболистов РПЛ. Летом прошлого года СМИ сообщали об интересе к хавбеку со стороны нидерландского «Аякса» и английского «Саутгемптона», однако трансфер не состоялся.
Сезон-2025/2026 для «Краснодара» в целом сложился противоречиво. Команда Мурада Мусаева набрала 66 очков и заняла второе место в РПЛ, уступив чемпионство «Зениту». Помимо этого, «быки» проиграли суперфинал Кубка России московскому «Спартаку» в серии пенальти. Как писал обозреватель Юга.ру Алексей Андронов, команде предстоит серьезное реформирование состава — особенно если ее покинет Сперцян, к которому по-прежнему проявляют интерес зарубежные клубы.
Как писали Юга.ру, в мае 2025 года «быки» впервые в истории стали чемпионами России.