Болельщики «Краснодара» выбрали лучшего игрока сезона

14 июня официальный телеграм-канал ФК «Краснодар» подвел итоги голосования болельщиков клуба за лучшего игрока завершившегося сезона-2025/2026. Им стал полузащитник и капитан «быков» Эдуард Сперцян. 25-летний хавбек набрал 35,26% голосов и удостоился этого звания уже в третий раз.

Второе место в голосовании занял нападающий Джон Кордоба с результатом 27,04%. Третья строчка досталась вратарю Станиславу Агкацеву — ему отдали 15,70% голосов. Сперцян поблагодарил болельщиков за поддержку в своем телеграм-канале.

В завершившемся сезоне капитан «Краснодара» провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и оформил 17 результативных передач. По системе «гол плюс пас» Сперцян стал лучшим во всей Российской Премьер-Лиге.

В конце мая «Спорт-Экспресс» провел традиционный опрос среди самих футболистов лиги. По его итогам лучшим игроком РПЛ второй год подряд был назван Джон Кордоба (229 очков), а Сперцян занял вторую строчку (158 очков).