Капитан ФК «Краснодар» Сперцян вошел в топ-3 самых дорогих футболистов РПЛ

26 мая портал Transfermarkt обновил рыночные оценки игроков Российской премьер-лиги, и капитан ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян вновь оказался среди самых дорогих футболистов чемпионата. Вторую строчку он разделил с полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком, подорожавшим на 5 млн евро, — рыночная стоимость каждого составляет 25 млн евро.

Лидером списка стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков: его цена выросла на 3 млн евро — до 28 млн. За тройкой лидеров следуют Луис Энрике из «Зенита» (24 млн евро) и его одноклубник Педро (20 млн). Замыкают топ-10 Константин Тюкавин из «Динамо», спартаковцы Жедсон Фернандеш и Эсекьель Барко, а также Джон Дуран и Максим Глушенков из «Зенита».

25-летний воспитанник академии «Краснодара» и капитан сборной Армении Сперцян не раз становился объектом интереса европейских клубов. Текущий контракт игрока с «быками» рассчитан до лета 2029 года, а в нынешнем сезоне он провел 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 15 голевых передач. Летом 2025 года СМИ говорили об интересе к хавбеку со стороны нидерландского «Аякса», английского «Саутгемптона» и ряда других команд, однако трансфер так и не состоялся.