ФК «Краснодар» проиграл решающий матч Кубка России

В Суперфинале футбольного Кубка России «Краснодар» в серии пенальти уступил московскому «Спартаку»

В Москве 24 марта состоялся Суперфинал — решающий матч Кубка России сезона-2025/26. Московский «Спартак» одержал над ФК «Краснодар» победу в серии пенальти — 1:1, 3:4.

На гол спартаковца Пабло Солари, забитый на 36-й минуте, «Краснодар» ответил мячом Дугласа Аугусто на 57-й.

После окончания 90 минут основного времени матч перешел в серию пенальти, где вратарь «Спартака» отбил удары Хуана Боселли и Кевина Ленини, что привело к победе московской команды 4:3.