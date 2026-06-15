В Сочи состоится субботник, участники которого пройдут по самому длинному подвесному мосту в России

В горах Сочи пройдет уборка территории возле Корабельных скал. Участники не только соберут мусор, но и пройдут по мосту SkyBridge (18+)

Автор телеграм-канала «Восторг Сочи» и блогер Даниил Набоков анонсировал на 19 июня субботник в Сочи. Он пройдет в лесу в районе Дзыхринского водохранилища, водопада, каньона и Корабельных скал.

В 10:00 участники встретятся у главного входа в Skypark — сочинский парк экстремальных развлечений, а затем пройдут по самому длинному пешеходному подвесному мосту в России — SkyBridge, длина которого составляет 439 метров.

Перебравшись через мост, волонтеры окажутся на противоположной стороне Ахштырского ущелья и начнут движение по маршруту, собирая мусор в мешки.