В Сочи состоится субботник, участники которого пройдут по самому длинному подвесному мосту в России
В горах Сочи пройдет уборка территории возле Корабельных скал. Участники не только соберут мусор, но и пройдут по мосту SkyBridge (18+)
Автор телеграм-канала «Восторг Сочи» и блогер Даниил Набоков анонсировал на 19 июня субботник в Сочи. Он пройдет в лесу в районе Дзыхринского водохранилища, водопада, каньона и Корабельных скал.
В 10:00 участники встретятся у главного входа в Skypark — сочинский парк экстремальных развлечений, а затем пройдут по самому длинному пешеходному подвесному мосту в России — SkyBridge, длина которого составляет 439 метров.
Перебравшись через мост, волонтеры окажутся на противоположной стороне Ахштырского ущелья и начнут движение по маршруту, собирая мусор в мешки.
Сочинский нацпарк повысил цены на билеты:
Всего предстоит пройти 7 км с набором высоты 250 метров. Маршрут займет около 4–5 часов. Конечная точка — племенной форелеводческий завод «Адлер».
Набоков подчеркнул, что перчатки и мешки всем участникам выдадут бесплатно. Также не потребуется оплачивать вход в Сочинский национальный парк.
«Для тех, кто еще не посещал самый длинный пешеходный подвесной мост в России, этот субботник — шанс закрыть гештальт в обмен на благородный труд по очистке леса от мусора», — подытожил Даниил Набоков.
Участие в субботнике бесплатное. Подробности можно уточнить у организаторов.
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