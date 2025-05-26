«Быки» впервые стали чемпионами России по футболу, но получили не только поздравления

«Быков» поздравил и сам губернатор Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале:

Напомним, 24 мая ФК «Краснодар» в заключительном туре Российской футбольной Премьер-лиги обыграл дома московское «Динамо» со счетом 3:0. Эта победа принесла «быкам» чемпионский титул.

Президент и владелец футбольного клуба Сергей Галицкий отказался от поздравлений в свой адрес и заявил , что победа «Краснодара» — заслуга команды.

Нападающий «быков» Федор Смолов в интервью с «Матч ТВ» наоборот отметил , что «первый человек, который больше всего заслуживает чемпионство, — это он [Галицкий]».

Хоккеист Александр Овечкин позвонил нападающему «Краснодара» Федору Смолову и поздравил команду. Игроки в этот момент праздновали завоевание титула под песню «Кукла колдуна» группы «Король и Шут».

«Зенит» также поздравил «Краснодар», но с фразой «Зенит — чемпион!». Поздравление появилось 24 мая на официальном сайте сине-бело-голубых. При этом сообщение не было похоже по стилю на другие посты клуба.

Другой представитель «Зенита», ассистент тренера Александр Анюков, считает, что «Зенит» самостоятельно упустил чемпионство «Краснодару».

«Краснодар» действительно стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном «Краснодар» — хорошая команда, но это «Зенит» свое упустил», — заявил Анюков.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сравнил эмоции от победы с эмоциями при рождении ребенка: «Мне нравился настрой ребят. Все понимали, что мы проделали огромную работу. Все понимали, что это наш шанс и мы не должны его упустить».

Хотя, по словам Мусаева, изначально команда не ждала хорошего судейства, а в начале сезона аналитики оценивали вероятность чемпионского титула «Краснодара» в 3-4%.