Поздравления от Путина, Кондратьева и Овечкина, подкол от «Зенита» и празднование под «Король и Шут». Собрали реакции на чемпионство ФК «Краснодар»
«Быки» впервые стали чемпионами России по футболу, но получили не только поздравления
Напомним, 24 мая ФК «Краснодар» в заключительном туре Российской футбольной Премьер-лиги обыграл дома московское «Динамо» со счетом 3:0. Эта победа принесла «быкам» чемпионский титул.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства поздравил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главного тренера ФК «Краснодар» Мурада Мусаева, сообщило ТАСС.
«Быков» поздравил и сам губернатор Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале:
Президент и владелец футбольного клуба Сергей Галицкий отказался от поздравлений в свой адрес и заявил, что победа «Краснодара» — заслуга команды.
Новороссийскому «Черноморцу» не разрешили играть в футбольной элите:
Нападающий «быков» Федор Смолов в интервью с «Матч ТВ» наоборот отметил, что «первый человек, который больше всего заслуживает чемпионство, — это он [Галицкий]».
Отметил победу и комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев:
Хоккеист Александр Овечкин позвонил нападающему «Краснодара» Федору Смолову и поздравил команду. Игроки в этот момент праздновали завоевание титула под песню «Кукла колдуна» группы «Король и Шут».
«Зенит» также поздравил «Краснодар», но с фразой «Зенит — чемпион!». Поздравление появилось 24 мая на официальном сайте сине-бело-голубых. При этом сообщение не было похоже по стилю на другие посты клуба.
«У нас творческая группа», — прокомментировал пост председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Другой представитель «Зенита», ассистент тренера Александр Анюков, считает, что «Зенит» самостоятельно упустил чемпионство «Краснодару».
«Краснодар» действительно стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном «Краснодар» — хорошая команда, но это «Зенит» свое упустил», — заявил Анюков.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сравнил эмоции от победы с эмоциями при рождении ребенка: «Мне нравился настрой ребят. Все понимали, что мы проделали огромную работу. Все понимали, что это наш шанс и мы не должны его упустить».
Хотя, по словам Мусаева, изначально команда не ждала хорошего судейства, а в начале сезона аналитики оценивали вероятность чемпионского титула «Краснодара» в 3-4%.
Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» получит 1,25 миллиарда рублей призовых за чемпионство.