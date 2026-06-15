Новороссийск частично остался без воды из-за затопления Троицкого водопровода

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Новороссийске на четверть сократили подачу воды из-за затопления Троицкого группового водопровода

Утром 15 июня замглавы Новороссийска Рафаэль Бегляров сообщил в своем телеграм-канале, что в городе возникли перебои с водоснабжением. Из-за обильных осадков объекты Троицкого группового водопровода оказались частично затоплены. В связи с этим объемы подачи ресурса в Новороссийск пришлось сократить на 25%.

В Краснодаре более 170 домов на две недели останутся без горячей воды:

Жителям будут подавать воду по графику:

  • с 6:00 до 9:00;
  • с 18:00 до 20:00.

Как долго продлятся ограничения, замглавы Новороссийска не уточнил. Власти пообещали организовать подвоз питьевой воды цистернами к жилым домам по заявкам.

Напомним, что 10 июня Новороссийск, Геленджик и Крымск полностью остались без воды. Причиной ЧП стал сбой в электросетях, который обесточил насосные станции Троицкого группового водопровода.

Как писали Юга.ру, в Анапе начало курортного сезона совпало с массовыми отключениями света и воды.

Водоснабжение Город ЖКХ Новороссийск Происшествия

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