Новороссийск частично остался без воды из-за затопления Троицкого водопровода

В Новороссийске на четверть сократили подачу воды из-за затопления Троицкого группового водопровода

Утром 15 июня замглавы Новороссийска Рафаэль Бегляров сообщил в своем телеграм-канале, что в городе возникли перебои с водоснабжением. Из-за обильных осадков объекты Троицкого группового водопровода оказались частично затоплены. В связи с этим объемы подачи ресурса в Новороссийск пришлось сократить на 25%.

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Жителям будут подавать воду по графику: с 6:00 до 9:00 ;

до ; с 18:00 до 20:00. Как долго продлятся ограничения, замглавы Новороссийска не уточнил. Власти пообещали организовать подвоз питьевой воды цистернами к жилым домам по заявкам.



Напомним, что 10 июня Новороссийск, Геленджик и Крымск полностью остались без воды. Причиной ЧП стал сбой в электросетях, который обесточил насосные станции Троицкого группового водопровода.