ГК ТОЧНО выдала ключи от литеров 12 и 13 в микрорайоне «Родные Просторы»

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Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Девелопер ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) завершил передачу ключей в новых литерах с видом на парк. Квартиры получили 284 семьи

«Родные Просторы» — это самодостаточный микрорайон в Знаменском районе Краснодара, который рассчитан на 29 домов и около 28 тыс. жителей. Два сданных 18-этажных литера находятся в одной из самых живописных локаций проекта. Благодаря витражному остеклению из окон открывается панорама зеленого парка. На 9 гектарах разместились детский игровой городок, скейт-парк, велодорожки, площадка для йоги и пилатеса, площадь с контактным фонтаном, зона для выгула домашних питомцев и арт-объекты для фотосессий.

Вокруг двух новых домов на 368 квартир обустроили зоны отдыха с лежаками и качелями. Литеры 12 и 13 станут частью гастрономического кластера: в составе ансамбля появится гастрохаб с фуд-холлом, галереей ресторанов и летними террасами. Квартиры в этих двух домах уже распроданы на 80%. 

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Литеры спроектированы в концепции life-work-play. В дизайнерских холлах предусмотрены колясочные, велосипедные и лапомойки для питомцев. Для хранения сезонных вещей жителям доступны кладовые в цоколе. На верхних этажах в «Родных Просторах» расположены пентхаусы.

Сегодня портфель ГК ТОЧНО насчитывает 6 млн кв. метров, в 2026 году застройщик планирует ввести в эксплуатацию 500 тыс. кв. метров.

  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Напомним, что микрорайон «Родные Просторы» расположен на 44 гектарах и включает полноценную среду для жизни: 19 домов уже сданы, благоустроен парк семейного отдыха, открыты школа, которую по итогам 2023 года признали лучшим социальным объектом Краснодарского края, и детские сады. В начале 2026 года на территории появился храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла. В планах — строительство поликлиники, фитнес‑клуба с акватермальным комплексом и развитие территории.

Сейчас у ГК ТОЧНО действуют различные программы на покупку квартир в ЖК «Родные Просторы». Подробности опубликованы на официальном сайте девелопера. 

Как писали Юга.ру, ГК ТОЧНО оснастит проекты флагманскими лифтами Meteor.

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