ГК ТОЧНО выдала ключи от литеров 12 и 13 в микрорайоне «Родные Просторы»

«Родные Просторы» — это самодостаточный микрорайон в Знаменском районе Краснодара, который рассчитан на 29 домов и около 28 тыс. жителей. Два сданных 18-этажных литера находятся в одной из самых живописных локаций проекта. Благодаря витражному остеклению из окон открывается панорама зеленого парка. На 9 гектарах разместились детский игровой городок, скейт-парк, велодорожки, площадка для йоги и пилатеса, площадь с контактным фонтаном, зона для выгула домашних питомцев и арт-объекты для фотосессий.

Вокруг двух новых домов на 368 квартир обустроили зоны отдыха с лежаками и качелями. Литеры 12 и 13 станут частью гастрономического кластера: в составе ансамбля появится гастрохаб с фуд-холлом, галереей ресторанов и летними террасами. Квартиры в этих двух домах уже распроданы на 80%.