Пятый из лучших. Краснодар вошел в топ-10 городов России, привлекательных для молодежи
Каждый пятый молодой россиянин считает кубанскую столицу комфортным городом для жизни
2 июня сервис «Работа.ру» опубликовал результаты исследования, в ходе которого выяснил, какие города России молодежь считает наиболее комфортными для жизни. Лидером рейтинга стала Москва — ее назвали 56% участников. На втором месте Санкт-Петербург (51%), третье заняла Казань (31%).
Краснодар расположился на пятой строчке с результатом 21%, уступив также Екатеринбургу (25%). Сочи разделил шестое место с Нижним Новгородом — по 19%. Далее следуют Новосибирск (18%), Владивосток (11%) и Ростов-на-Дону (10%).
Главными критериями при выборе города молодые люди назвали карьерные возможности (72%) и развитую инфраструктуру (70%). Почти 60% участников отметили разнообразие досуга и развлечений. Качество высшего образования выделили 39% респондентов, достойные стартовые зарплаты — 35%. Экологию важным фактором посчитали лишь 10%, а доступность жилья — всего 8%.
Напомним, что весной 2026 года Краснодар и Сочи вошли в пятерку российских городов с самыми высокими среднедушевыми доходами — 74 и 75 тыс. рублей соответственно. Кубанская столица также возглавила рейтинг городов РФ по объемам жилищного строительства.
При этом осенью 2024 года Краснодар потерял 30 позиций в рейтинге городов по качеству жизни от Финансового университета — с 14-го на 43-е место. Среди главных проблем эксперты тогда назвали экологию, условия для бизнеса и образование. Впрочем, по итогам 2025 года Краснодарский край в целом вошел в десятку лучших регионов России.
