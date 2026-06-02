Каждый пятый молодой россиянин считает кубанскую столицу комфортным городом для жизни

2 июня сервис «Работа.ру» опубликовал результаты исследования, в ходе которого выяснил, какие города России молодежь считает наиболее комфортными для жизни. Лидером рейтинга стала Москва — ее назвали 56% участников. На втором месте Санкт-Петербург (51%), третье заняла Казань (31%).

Краснодар расположился на пятой строчке с результатом 21%, уступив также Екатеринбургу (25%). Сочи разделил шестое место с Нижним Новгородом — по 19%. Далее следуют Новосибирск (18%), Владивосток (11%) и Ростов-на-Дону (10%).

Главными критериями при выборе города молодые люди назвали карьерные возможности (72%) и развитую инфраструктуру (70%). Почти 60% участников отметили разнообразие досуга и развлечений. Качество высшего образования выделили 39% респондентов, достойные стартовые зарплаты — 35%. Экологию важным фактором посчитали лишь 10%, а доступность жилья — всего 8%.