Аферисты рассылают жителям Краснодара вирусы под видом пасхальных открыток и ссылок на трансляции служб

9 апреля РИА «Новости» сообщили, что перед Пасхой мошенники активизировались и начали рассылать жителям России опасные сообщения в мессенджерах. Они маскируют их под поздравительные открытки и полезные ссылки.

Пользователям предлагают присоединиться к конкурсам на пасхальную тематику, принять участие в сборе пожертвований, купить кулич онлайн. Цель всех таких рассылок одна — украсть у человека конфиденциальные данные: пароли от аккаунтов, логины, номера банковских карт.