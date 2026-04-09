Аферисты рассылают жителям Краснодара вирусы под видом пасхальных открыток и ссылок на трансляции служб
9 апреля РИА «Новости» сообщили, что перед Пасхой мошенники активизировались и начали рассылать жителям России опасные сообщения в мессенджерах. Они маскируют их под поздравительные открытки и полезные ссылки.
Пользователям предлагают присоединиться к конкурсам на пасхальную тематику, принять участие в сборе пожертвований, купить кулич онлайн. Цель всех таких рассылок одна — украсть у человека конфиденциальные данные: пароли от аккаунтов, логины, номера банковских карт.
Вирусы также прячут под видом ссылок на якобы эксклюзивные события. Например, предлагают подключиться к трансляциям из Храма Христа Спасителя и прямым эфирам с Благодатным огнем.
В пресс-службе платформы «Мошеловка» советуют не переходить по ссылкам на подобные трансляции, если они пришли от неизвестных источников. Лучше пользоваться только официальными каналами, которым можно доверять.
