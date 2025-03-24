Краснодар занял второе место в России по количеству звонков от мошенников

На Краснодар приходится около 7% всех зафиксированных мошеннических вызовов

24 марта РИА «Новости» сообщило, что аферисты стали чаще звонить россиянам. Каждый семисотый звонок является мошенническим. Такие данные приводит сервис МТС «Защитник». Чаще всего мошенники звонят жителям крупных городов с населением больше 1 млн человек. Лидером стала Москва, на нее приходится 24% от всех зафиксированных вызовов. Далее идут Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6%), Казань (5%) и Екатеринбург (4%).

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Самой популярной схемой обмана стало предложение о дополнительных доходах через инвестиционные проекты. На этот сценарий приходится 25% всех мошеннических действий. Далее следуют звонки под видом представителей мобильных операторов, которые предлагают продлить действие номера телефона. Также мошенники представляются сотрудниками компаний по энергоснабжению и проверке счетчиков.