Краснодар занял второе место в России по количеству звонков от мошенников

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя Antoni Shkraba сайта pexels.com
    © Фото пользователя Antoni Shkraba сайта pexels.com

На Краснодар приходится около 7% всех зафиксированных мошеннических вызовов

24 марта РИА «Новости» сообщило, что аферисты стали чаще звонить россиянам. Каждый семисотый звонок является мошенническим. Такие данные приводит сервис МТС «Защитник».

Чаще всего мошенники звонят жителям крупных городов с населением больше 1 млн человек. Лидером стала Москва, на нее приходится 24% от всех зафиксированных вызовов. Далее идут Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6%), Казань (5%) и Екатеринбург (4%).

«Это ты на видео»:

Самой популярной схемой обмана стало предложение о дополнительных доходах через инвестиционные проекты. На этот сценарий приходится 25% всех мошеннических действий. Далее следуют звонки под видом представителей мобильных операторов, которые предлагают продлить действие номера телефона. Также мошенники представляются сотрудниками компаний по энергоснабжению и проверке счетчиков.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае за 2024 год количество нежелательных вызовов увеличилось на 80%. Самыми активными месяцами стали ноябрь и декабрь.

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Краснодар занял второе место в России по количеству звонков от мошенников
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