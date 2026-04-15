Новый вид мошенничества на Кубани: людям предлагают запись к врачу через поддельные «Госуслуги»

В Краснодарском крае мошенники копируют раздел «Мое здоровье» на «Госуслугах». Как не попасться на развод?

15 апреля прокуратура Краснодарского края предупредила жителей о новой мошеннической схеме, связанной с порталом «Госуслуги». Злоумышленники создают поддельные сайты, которые визуально копируют раздел «Мое здоровье». На таких фальшивых страницах пользователю предлагают записаться на прием к врачу или заказать медсправки.

На поддельном ресурсе жертву просят ввести номер телефона и код подтверждения из СМС. Именно последние цифры становятся главной целью аферистов.