Новый вид мошенничества на Кубани: людям предлагают запись к врачу через поддельные «Госуслуги»
В Краснодарском крае мошенники копируют раздел «Мое здоровье» на «Госуслугах». Как не попасться на развод?
15 апреля прокуратура Краснодарского края предупредила жителей о новой мошеннической схеме, связанной с порталом «Госуслуги». Злоумышленники создают поддельные сайты, которые визуально копируют раздел «Мое здоровье». На таких фальшивых страницах пользователю предлагают записаться на прием к врачу или заказать медсправки.
На поддельном ресурсе жертву просят ввести номер телефона и код подтверждения из СМС. Именно последние цифры становятся главной целью аферистов.
После этого от преступников начинают поступать звонки. Злоумышленники могут представляться сотрудниками техподдержки, банковских организаций или правоохранительных органов. В разговоре они запугивают произошедшей утечкой данных и под этим предлогом убеждают срочно перевести деньги на «безопасный счет» или передать наличные курьеру.
Жителям рекомендуют всегда проверять адресную строку сайта и заходить на портал «Госуслуги» только вручную, через официальный браузер или мобильное приложение. Коды из СМС категорически нельзя сообщать никому — даже если звонящий представляется сотрудником госучреждения.
