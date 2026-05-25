Новая схема обмана: на Кубани мошенники звонят от имени посольств и визовых центров

Мошенники звонят гражданам от имени сотрудников посольств, консульств или визовых центров. Ставка делается на тех людей, которые действительно ожидают получения визы, оформляют загранпаспорт, бронируют авиабилеты или активно готовятся к поездке за рубеж.

Прокуратура Краснодарского края предупредила жителей региона о новой схеме хищения денег. В преддверии сезона отпусков злоумышленники активизировали обманы, связанные с визовыми вопросами.

После первого звонка начинается многоступенчатое психологическое давление. Жертве могут прислать поддельное СМС-уведомление, сообщить о взломе аккаунта на портале «Госуслуги», фиктивной доверенности, проблемах с документами или даже обвинениях в финансировании террористических организаций.

Цель у аферистов всегда одна — напугать человека, заставить его действовать срочно, не раздумывая, и убедить перевести деньги, оформить кредит, передать наличные курьеру или переложить сбережения на «безопасный счет».

Если в разговоре появляются срочность, запугивание или требования соблюдать секретность — необходимо немедленно прекратить общение. После этого следует самостоятельно связаться с визовым центром, посольством, банком или любым другим государственным органом, о котором шла речь, используя только официальные контакты.