Новая схема обмана: на Кубани мошенники звонят от имени посольств и визовых центров
Жителям Кубани объяснили, как распознать мошенников, предлагающих «помощь» с оформлением виз
Прокуратура Краснодарского края предупредила жителей региона о новой схеме хищения денег. В преддверии сезона отпусков злоумышленники активизировали обманы, связанные с визовыми вопросами.
Мошенники звонят гражданам от имени сотрудников посольств, консульств или визовых центров. Ставка делается на тех людей, которые действительно ожидают получения визы, оформляют загранпаспорт, бронируют авиабилеты или активно готовятся к поездке за рубеж.
Выманивают деньги и персональные данные:
После первого звонка начинается многоступенчатое психологическое давление. Жертве могут прислать поддельное СМС-уведомление, сообщить о взломе аккаунта на портале «Госуслуги», фиктивной доверенности, проблемах с документами или даже обвинениях в финансировании террористических организаций.
Цель у аферистов всегда одна — напугать человека, заставить его действовать срочно, не раздумывая, и убедить перевести деньги, оформить кредит, передать наличные курьеру или переложить сбережения на «безопасный счет».
Если в разговоре появляются срочность, запугивание или требования соблюдать секретность — необходимо немедленно прекратить общение. После этого следует самостоятельно связаться с визовым центром, посольством, банком или любым другим государственным органом, о котором шла речь, используя только официальные контакты.
