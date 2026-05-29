Красивые фото, низкие цены и исчезновение после предоплаты. На курортах Кубани активизировались мошенники

29 мая прокуратура Краснодарского края предупредила о новых мошеннических схемах, связанных с арендой жилья на курортах в преддверии туристического сезона. Злоумышленники размещают объявления о сдаче квартир и апартаментов по заниженным ценам. Для правдоподобия они используют качественные фотографии и видеозаписи настоящих объектов, искусственно накручивают просмотры, чтобы объявления выглядели достоверно и вызывали доверие.

По одной схеме потенциальному арендатору предлагают подтвердить бронирование символическим переводом в размере одного рубля. После этого общение переводят в мессенджеры, где жертве направляют ссылку на поддельный сервис бронирования жилья. На таком фальшивом ресурсе граждан просят ввести данные банковской карты или скачать приложение, которое на самом деле содержит вредоносное программное обеспечение. В результате мошенники получают доступ к счетам жертвы.