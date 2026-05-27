Почти 200 подростков из Беларуси оздоравливаются в санатории под Туапсе. Месяц назад город пережил нефтяное ЧП
Вечером 26 мая телеканал «Кубань 24» сообщил, что в Туапсинском округе отдыхают подростки из Беларуси. В детском центре «Белая Русь» сейчас проходят санаторно-курортное лечение 174 подростка из республики, при этом летние смены уже спланированы. Первых гостей сезона встречают бодрыми отчетами о готовности — хотя море на этом участке побережья еще совсем недавно было в эпицентре катастрофы. Экологи, отслеживавшие разлив по спутниковым снимкам, фиксировали нефтяную пленку у побережья как раз напротив поселков Майский и Сосновый — то есть там, где и находится «Белая Русь».
«Пока пляж пустует, но с 1 июня, когда начнется купальный сезон, дети будут проводить время у моря», — рассказала корреспондент телеканала с места.
В сюжете «Кубань 24» также сообщили, что санитарно-эпидемиологическое заключение на пляж получили 20 мая, а пробы воды сдают в аккредитованные лаборатории под контролем Роспотребнадзора. Сейчас берег расчищают, тянут навесы, готовят трапы и шезлонги, а вдоль воды на всякий случай выставили боновые ограждения.
Напомним, что весной нефтяная инфраструктура Туапсе горела четырежды за полмесяца: после серии атак беспилотников по морскому терминалу и НПЗ огонь охватил четыре крупнейших резервуара с нефтепродуктами. Режим ЧС в Туапсинском округе действует с 16 апреля, а после третьей атаки его повысили до регионального уровня.
Последствия пожаров затронули и море. Центральный городской пляж пришлось закрыть, на побережье находили замазученных птиц, а в городе прошел «нефтяной дождь» — маслянистые черные капли. Кубанский эколог, член регионального СПЧ Евгений Витишко назвал происходящее «крупнейшим экологическим бедствием региона», по масштабу превзошедшим катастрофу в Анапе.
Глава Туапсинского округа Сергей Бойко пообещал привести пострадавший городской пляж в порядок к 1 июня и заверил, что курортный сезон состоится, а губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что регион готов принять детей на летние каникулы, и подчеркнул: «Все детские лагеря полностью безопасны и ждут ребят». Однако уже три российских региона — Северная Осетия, Мурманская область и Югра — отказались отправлять детей в Туапсинский округ на летний отдых.
