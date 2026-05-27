Дети отдыхают в санатории, рядом с которым еще месяц назад было нефтяное пятно

Вечером 26 мая телеканал «Кубань 24» сообщил, что в Туапсинском округе отдыхают подростки из Беларуси. В детском центре «Белая Русь» сейчас проходят санаторно-курортное лечение 174 подростка из республики, при этом летние смены уже спланированы. Первых гостей сезона встречают бодрыми отчетами о готовности — хотя море на этом участке побережья еще совсем недавно было в эпицентре катастрофы. Экологи, отслеживавшие разлив по спутниковым снимкам, фиксировали нефтяную пленку у побережья как раз напротив поселков Майский и Сосновый — то есть там, где и находится «Белая Русь».

«Пока пляж пустует, но с 1 июня, когда начнется купальный сезон, дети будут проводить время у моря», — рассказала корреспондент телеканала с места.

В сюжете «Кубань 24» также сообщили, что санитарно-эпидемиологическое заключение на пляж получили 20 мая, а пробы воды сдают в аккредитованные лаборатории под контролем Роспотребнадзора. Сейчас берег расчищают, тянут навесы, готовят трапы и шезлонги, а вдоль воды на всякий случай выставили боновые ограждения.