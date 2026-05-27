На территории Краснодарского края продлили штормовое предупреждение
28, 29 и 30 мая на Кубани ожидаются ливни, грозы и сильный ветер
Краевой гидрометцентр сообщил о продлении штормового предупреждения в Краснодаре и крае до 30 мая. Речь идет о территории региона за исключением Сочи и Сириуса.
28, 29 и 30 мая ожидаются очень сильный дождь, ливень с грозой, град и сильный ветер с порывами до 25 м/с.
На реках, притоках Кубани и реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровня воды с превышением опасных отметок. Отдельно синоптики отметили повышение уровня воды в реке Лаба в Лабинске.
Температура воздуха днем 28 и 29 мая составит 22–25 °C, ночью — 14–17 °C. 30 мая ожидается похолодание: днем будет до 19 °C, в темное время суток — до 12 °C.
В крае температура днем составит 20–25 °C, ночью — 12–17 °C. В горах днем ожидается 8–13 °C, ночью похолодает до 5 °C. На Черноморском побережье днем будет 19–24 °C, ночью — 13–18 °C.
Как писали Юга.ру, 25 мая регионы Северного Кавказа снова оказались затоплены из-за сильных продолжительных дождей.