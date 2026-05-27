На территории Краснодарского края продлили штормовое предупреждение

28, 29 и 30 мая на Кубани ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

Краевой гидрометцентр сообщил о продлении штормового предупреждения в Краснодаре и крае до 30 мая. Речь идет о территории региона за исключением Сочи и Сириуса.

28, 29 и 30 мая ожидаются очень сильный дождь, ливень с грозой, град и сильный ветер с порывами до 25 м/с.

На реках, притоках Кубани и реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровня воды с превышением опасных отметок. Отдельно синоптики отметили повышение уровня воды в реке Лаба в Лабинске.