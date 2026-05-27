Минцифры расширило список данных россиян, которые операторы связи должны передавать силовикам

  © Фото cookie-studio, сайт freepik.com
Операторы связи будут передавать силовикам паспортные данные, ИНН, адреса и сведения о банковских счетах

22 мая Министерство цифрового развития утвердило обновленные требования к владельцам сетей связи, касающиеся проведения оперативно-разыскных мероприятий. Соответствующий приказ ведомства появился на портале «Официальное опубликование правовых актов».

Документ расширяет перечень данных, которые операторы связи и организаторы распространения информации обязаны собирать и передавать силовым структурам.

В числе новых требований — сбор сведений, позволяющих идентифицировать абонентов: паспортные данные, адреса проживания, ИНН, информация о банковских счетах, IP-адреса, доменные имена, логины, геокоординаты, а также организационные сведения о юридических лицах. Эти данные должны быть доступны для поиска в системе по запросам уполномоченных органов. Как пояснили в Минцифры, установка соответствующего оборудования на сетях связи необходима для обеспечения безопасности страны.

Приказ также расширяет технологический контур взаимодействия. В документе прописано, через какие технические интерфейсы системы должны обмениваться данными. В числе протоколов — GraphQL, WebSocket, а также HTTP-интерфейсы. Это позволяет унифицировать процесс передачи информации и сделать его более стандартизированным для всех участников.

«Коммерсант» обратился за комментарием в пресс-службу «Ростелекома». Там заявили, что существующее оборудование компании соответствует современным требованиям. Однако там не исключают, что после детального изучения новых нормативов и уточнения требований может потребоваться дополнительная модернизация систем. В «Билайне», МТС и Т2 от комментариев отказались. В «МегаФоне» на запрос издания не ответили.

Как писали Юга.ру, 26 мая «Известия» сообщили, что Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи за отказ передавать данные об IP-адресах. В ведомстве это опровергли. 

«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь»
«Безопаснее ничего не станет»
Лучшие из проигравших
