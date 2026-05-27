Минцифры расширило список данных россиян, которые операторы связи должны передавать силовикам

В числе новых требований — сбор сведений, позволяющих идентифицировать абонентов: паспортные данные, адреса проживания, ИНН, информация о банковских счетах, IP-адреса, доменные имена, логины, геокоординаты, а также организационные сведения о юридических лицах. Эти данные должны быть доступны для поиска в системе по запросам уполномоченных органов. Как пояснили в Минцифры, установка соответствующего оборудования на сетях связи необходима для обеспечения безопасности страны.

Приказ также расширяет технологический контур взаимодействия. В документе прописано, через какие технические интерфейсы системы должны обмениваться данными. В числе протоколов — GraphQL, WebSocket, а также HTTP-интерфейсы. Это позволяет унифицировать процесс передачи информации и сделать его более стандартизированным для всех участников.

«Коммерсант» обратился за комментарием в пресс-службу «Ростелекома». Там заявили, что существующее оборудование компании соответствует современным требованиям. Однако там не исключают, что после детального изучения новых нормативов и уточнения требований может потребоваться дополнительная модернизация систем. В «Билайне», МТС и Т2 от комментариев отказались. В «МегаФоне» на запрос издания не ответили.