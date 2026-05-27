В Туапсинском округе залповый ливень разрушил пляж и павильоны бухты Инал

Краснодарский край

  • © Фото из телеграм-канала «Туапсе Инфо», t.me/tuapse_info_official
Потоки дождевой воды повалили деревья и снесли торговые конструкции на побережье, в Джубге размыло набережную, а в соседней Архипо-Осиповке ввели локальный режим ЧС

26 мая телеграм-канал «Туапсе Инфо» опубликовал видеозаписи разгула стихии в Туапсинском округе. На кадрах видны потоки мутной воды, упавшие тенты и разрушенные торговые павильоны. По словам очевидцев, конструкции снесла резко поднявшаяся вода в реке, а галечный пляж «Инал Бэй» оказался частично разрушен.

Залповый ливень накрыл Черноморское побережье Краснодарского края днем 26 мая. Наиболее заметный ущерб стихия нанесла инфраструктуре Джубги и бухты Инал, где потоки дождевой воды превратились в разрушительную силу.

Ситуацию прокомментировал глава Туапсинского округа Сергей Бойко. По его данным, в Джубге дожди размыли часть набережной на центральном пляже, а ливневая вода вынесла камни на федеральную трассу. В бухте Инал стихия повалила деревья и нестационарные объекты торговли, а из-за подъема воды в реке Малый Бжид валежником забило пространство под мостом — затор спасатели устранили.

Непогода затронула и соседние территории. В Архипо-Осиповке ливень залил трансформаторную станцию, наполовину подтопил автомобили на парковках и два дома, из-за чего в селе объявили локальный режим ЧС. В Геленджике вода зашла во дворы жителей: к устранению последствий привлекли 25 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, что разрушительная непогода преследует регион уже не первую неделю: 21 мая паводок снес пешеходный мост в долине реки Жане под Геленджиком — популярном у туристов месте с каскадами водопадов и дольменами. 19 мая в Усть-Лабинском районе прошел сильный ливень, из-за которого сошел грунт на дорогу и подтопило дома. А 18 мая из-за сильного ливня улицы Краснодара ушли под воду.

Как писали Юга.ру, из-за разрушительной стихии пострадал и Северный Кавказ. Там погибли два человека и рушится старинный мост.

Геленджик МЧС Погода Стихийные бедствия Туапсинский район Черное море

