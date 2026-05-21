В МЧС заявили, что разлив нефти в Туапсе ликвидировали. Экологи уверены, что выбросы на пляжи будут продолжаться

МЧС отчиталось об устранении последствий атаки дронов на НПЗ в Туапсе. Пляжи обещают очистить к 1 июня

«Завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода и сформирован заградительный земляной вал», — сказал Клушин на координационном совещании.

20 мая «Интерфакс» сообщил , что в МЧС отчитались о завершении работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского НПЗ, пострадавшего от атак беспилотников. Об этом начальник регионального ведомства Алексей Клушин доложил главе министерства Александру Куренкову.

Также специалисты установили заградительный вал в районе морского терминала Туапсе, который укреплен волнорезом из бетонных блоков. Чтобы нефтепродукты не попадали в Черное море, в акватории реки Туапсе установили каскадные боновые заграждения. Они будут находиться там весь пляжный сезон.

Вице-губернатор Дмитрий Маслов заявил, что работы по очистке официальных пляжей Туапсе от нефтепродуктов завершатся к 1 июня.

Однако эколог Игорь Шкрадюк считает, что расслабляться рано. По его словам, нефтепродукты сейчас не плавают в море одним большим пятном. Вместо этого они растянулись в длинные узкие полосы и распределены по водной поверхности крайне неравномерно.

Из-за постоянного воздействия ветра, волн и подводных течений эти полосы постоянно смещаются. В результате нефть может выбрасывать на сушу несколько раз за день, причем каждый раз в новых местах вдоль побережья. Шкрадюк отмечает, что море сейчас работает как своеобразный «конвейер», регулярно поставляющий на берег новые порции загрязнения.

Ученый считает, что в ближайший месяц отдельные фрагменты нефтяной пленки могут появиться на берегу от Сочи до Геленджика.

Напомним, Туапсе четырежды за полмесяца подвергался атакам БПЛА — 16, 20, 28 апреля и 1 мая.