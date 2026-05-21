Кто жертва? В Краснодаре состоится лекция о балете «Лебединое озеро»

Краснодарский край

  • Балет «Лебединое озеро» © Скриншот видео из YouTube-канала Евгения Кирилло
В Краснодаре хореограф расскажет, как сегодня трактуют историю девушки-лебедя и молодого принца (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 26 мая лекцию «Лебединое озеро»: кто жертва?» Встречу проведет хорегограф и режиссер Ольга Рыжанкова.

Спикер расскажет, в чем секрет успеха «Лебединого озера» и как сегодня трактуют историю девушки-лебедя и молодого принца. Также слушатели узнают, почему балет, поначалу категорически не принятый публикой, стал легендой.

Признание, политика, талант:

«Лебединое озеро» — самый известный балет в мире и настоящий символ всей русской культуры. Даже те, кто никогда не был в театре, безошибочно узнают его музыку.

Однако путь этого шедевра к мировой славе был долгим и тернистым. Премьера балета состоялась 20 февраля 1877 года, и она провалилась. Постановку хореографа Венцеля Рейзингера называли слабой и безвкусной.

Второе рождение «Лебединого озера» состоялось уже после смерти Чайковского. В 1895 году в Мариинском театре Санкт-Петербурга балет поставили Мариус Петипа и Лев Иванов. Получился тот самый вариант, который покорил весь мир.

Лекция состоится 26 мая в 19:00 на улице Ишунина, 2 (культурное пространство «Спутник»). Стоимость участия и другие подробности можно уточнить у организаторов.

