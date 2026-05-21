Угроза разлива Кубани миновала: власти Армавира сворачивают пункты эвакуации

Краснодарский край

  Река Кубань в районе станицы Прочноокопской, Армавир © Скриншот сервиса «Google Карты» google.com/maps, дата съемки март 2021 года
Власти Армавира заявили об отсутствии угрозы наводнения. Ранее в городе объявляли эвакуацию жителей

21 мая администрация Армавира сообщила о стабилизации паводковой ситуации на реке Кубань. По данным властей, угроза разлива миновала.

На 06:12 специалисты зафиксировали снижение объема воды, сбрасываемой с Невинномысского гидроузла. Вслед за этим уровень воды в Кубани начал постепенно приходить в норму. Уже в 06:59 городские власти заявили, что основная волна прошла, и риск выхода реки из берегов полностью отсутствует.

В администрации добавили, что пункты временного размещения, а также эвакуационные посты постепенно сворачивают свою работу. По данным специалистов ГО и ЧС, уровень воды в реке в настоящий момент держится на отметке около 5 метров. Объем сброса продолжает снижаться.

Напомним, днем 20 мая в городе и пригороде объявили эвакуация из-за риска подтопления жилых домов и прибрежных территорий. В 21:52 администрация Армавира сообщала, что уровень воды в Кубани держится около 5 метров при пропускной способности защитных сооружений до 6 метров. При этом выхода воды за пределы русла зафиксировано не было.

Как писали Юга.ру, непогода в Краснодарском крае продлится еще несколько дней.

