Угроза разлива Кубани миновала: власти Армавира сворачивают пункты эвакуации

На 06:12 специалисты зафиксировали снижение объема воды, сбрасываемой с Невинномысского гидроузла. Вслед за этим уровень воды в Кубани начал постепенно приходить в норму. Уже в 06:59 городские власти заявили , что основная волна прошла, и риск выхода реки из берегов полностью отсутствует.

В администрации добавили, что пункты временного размещения, а также эвакуационные посты постепенно сворачивают свою работу. По данным специалистов ГО и ЧС, уровень воды в реке в настоящий момент держится на отметке около 5 метров. Объем сброса продолжает снижаться.

Напомним, днем 20 мая в городе и пригороде объявили эвакуация из-за риска подтопления жилых домов и прибрежных территорий. В 21:52 администрация Армавира сообщала, что уровень воды в Кубани держится около 5 метров при пропускной способности защитных сооружений до 6 метров. При этом выхода воды за пределы русла зафиксировано не было.