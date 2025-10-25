В Сочи первые бананы созреют к Новому году. Тропические фрукты выращивают в «умных теплицах» с апреля 2025 года

Сочинские фермеры соберут первый экспериментальный урожай бананов к Новому году — фрукты пойдут в продажу

20 октября издание «Народная газета Сочи» сообщило, что в Сочи соберут первый урожай бананов уже к Новому году — экспериментальная партия пойдет в продажу. Полноценный урожай аграрии планируют получить в апреле 2026 года.

Напомним, о выращивании фрукта на курорте стало известно в январе 2025 года. Тогда фермеры только планировали выращивать бананы в закрытом грунте.

Позднее, в июле 2025 года, Правительство России включило бананы в федеральный перечень сельскохозяйственной продукции. С тех пор государство получило возможность финансировать выращивание, переработку и изучение субтропического фрукта.