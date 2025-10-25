В Сочи первые бананы созреют к Новому году. Тропические фрукты выращивают в «умных теплицах» с апреля 2025 года
Сочинские фермеры соберут первый экспериментальный урожай бананов к Новому году — фрукты пойдут в продажу
20 октября издание «Народная газета Сочи» сообщило, что в Сочи соберут первый урожай бананов уже к Новому году — экспериментальная партия пойдет в продажу. Полноценный урожай аграрии планируют получить в апреле 2026 года.
Напомним, о выращивании фрукта на курорте стало известно в январе 2025 года. Тогда фермеры только планировали выращивать бананы в закрытом грунте.
Позднее, в июле 2025 года, Правительство России включило бананы в федеральный перечень сельскохозяйственной продукции. С тех пор государство получило возможность финансировать выращивание, переработку и изучение субтропического фрукта.
В Сочи возведут банановые теплицы за 10 млн рублей:
Для выращивания бананов в Сочи были построены высокотехнологичные теплицы, в которых климат приближен к тропическому.
По данным руководителя лаборатории автоматизированных систем Академии развития субтропического сельского хозяйства Павла Томникова, теплицы оснащены системой видеонаблюдения из 20 камер. Они следят за состоянием растений, позволяют вовремя выявлять заболевания, обнаруживать вредителей на ранних стадиях и анализировать состояние листьев.
