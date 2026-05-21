От 17 до 82 тысяч рублей. Росстат подсчитал, сколько стоят похороны на юге России и Северном Кавказе
Краснодарский край стал самым дорогим регионом ЮФО для погребения, обогнав Севастополь. За год цены на Кубани выросли на 12%
19 мая телеграм-канал «Похоронный траст» опубликовал расчет данных Росстата о стоимости ритуальных услуг в субъектах РФ. Данные по ЮФО и СКФО показывают огромный разброс цен: разница между самыми дорогими и самыми дешевыми регионами достигает почти пятикратных значений.
Кубань оказалась безусловным лидером по дороговизне: средняя стоимость похорон здесь составила 82 546 рублей — это выше среднероссийского показателя в 79 523 рубля. За год цены выросли на 12,17%. На втором месте — Севастополь (81 519 рублей, рост на 10,61%), на третьем — Волгоградская область (61 081 рубль, +8,85%).
В Ростовской области похороны обходятся в среднем в 50 569 рублей (+8,11%), в Ставропольском крае — в 50 242 рубля (+7,88%), в Крыму — в 47 537 рублей (+5,95%).
Заметно дешевле похороны на Северном Кавказе: в Дагестане — 30 463 рубля, в Кабардино-Балкарии — 20 431 рубль. Самый доступный регион на юге — Адыгея (17 735 рублей), хотя именно здесь зафиксирован рекордный годовой рост — на 65,49%.
Средняя стоимость похорон по ЮФО в целом составила 61 354 рубля (+10,2% за год), по СКФО — 36 541 рубль (+1,04%). По всей России показатель вырос на 19,03% — до 79 523 рублей.
Для сравнения: ЮФО и СКФО — далеко не самые дорогие федеральные округа. Дороже всего похороны обходятся в Северо-Западном федеральном округе — в среднем 111 тысяч рублей (рост за год на 16,3%). На втором месте — Дальний Восток (78 379 рублей), далее — Центральная Россия (69 948 рублей), Урал (67 755 рублей), ЮФО (61 354 рубля), Сибирь (около 59 тыс. рублей) и Поволжье (около 55 тыс. рублей). Северный Кавказ — самый дешевый округ (36 541 рубль).
Напомним, что в марте 2026 года Росстат также детализировал цены по городам Краснодарского края. Самый доступный вариант похорон — в Ейске (15 992 рубля за минимальный пакет). В лидерах по дороговизне — Краснодар (33 620 рублей) и Туапсе (31 тыс. рублей).
Впрочем, как писали Юга.ру, официальная статистика сильно занижена. Реальные расходы на похороны значительно выше: огромная часть трат просто не проходит через кассу, что минимизирует налоги, но искажает любую статистику. Особенно это характерно для Адыгеи, где низкий официальный показатель обусловлен культурными особенностями: так называемые поминальные пакеты и расходы на поминки на дому не оформляются чеками. При этом памятники могут стоить 200–300 тыс. рублей. В Краснодарском крае, по данным опрошенных экспертов, люди нередко берут кредиты, чтобы похоронить близкого.
