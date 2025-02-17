В Сочи возведут банановые теплицы за 10 млн рублей. Сколько будут стоить российские фрукты?

17 февраля гендиректор АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства» Андрей Платонов сообщил «Деловой газете. Юг», что в Сочи в строительство теплиц для выращивания бананов инвестируют 10 млн рублей. Их планируют открыть весной 2025 года. По его словам, две теплицы возводят на территории КФХ «Ачигварское озеро». Площадь каждой из них составит 500 кв. метров. Посадочный материал планируют высаживать в теплицах в конце апреля. Первый урожай бананов соберут в конце 2025 года — начале 2026 года.

За опытом выращивания тропических фруктов сочинские фермеры поедут в Турцию. Там проведут исследования технологий, определят перспективные сорта для возделывания и закупят посадочный материал.

Как пояснил Андрей Платонов, себестоимость одного килограмма отечественных бананов составит около 50-80 рублей. При этом розничная цена будет около 120-140 рублей с учетом 25% рентабельности.

«Мы уложимся в среднюю цену импортируемого банана из-за рубежа. По нашим расчетам, наши бананы не будут превышать рыночную стоимость бананов сейчас», — заявил эксперт.



Напомним, что планах фермеров культивировать бананы в Сочи стало известно в январе. Они пообещали показать выращенные фрукты в конце 2025 года. Тогда гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий заявила, что российский банан будет дороже импортного.



Также Платонов отметил, что климатические условия курорта позволяют выращивать не только бананы, но и маракуйю, папайю и авокадо.