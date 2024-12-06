В Ставропольском крае будут выращивать бананы

В Ставропольском крае построят первый в России комплекс по выращиванию бананов

4 декабря Россельхозцентр по Ставропольскому краю сообщил , что в 2025 году в регионе откроют первый в России тепличный комплекс для выращивания бананов. Для этого власти выделят 46 га земли в окрестностях Невинномысска.

Как заверили инициаторы, первый урожай можно будет собрать уже весной 2026 года. Далее — каждые полгода. Кроме бананов в теплицах можно будет выращивать авокадо, манго, маракуйю и другие экзотические культуры.

Директор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов назвал проект спорным. Он считает, что нет смысла выращивать бананы в теплицах, строительство которых предполагает серьезные инвестиции, когда эти фрукты проще привезти из других стран.

В Россию ежегодно импортируется около 1,4 млн тонн бананов. Почти весь объем поступает из Эквадора. Оставшийся делят между собой поставщики из Южной Кореи, Китая и Коста-Рики.

С 2022 года в России бананы подорожали с 80 до 140 рублей.