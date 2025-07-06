Бананы признали в России сельхозкультурой

В России разрешили выделять государственные средства на выращивание и исследование бананов

Правительство РФ утвердило распоряжение № 1761-р, согласно которому бананы включены в федеральный перечень сельскохозяйственной продукции. Это означает, что теперь государство получило возможность финансировать выращивание, переработку и изучение бананов.

В декабре 2024 года Россельхозцентр по Ставропольскому краю сообщил о планах открыть в Невинномысске тепличный центр площадью 46 га для выращивания бананов. А в феврале 2025-го АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства» объявило о намерениях выращивать бананы в Сочи.