Фермеры Сочи обещают вырастить первую партию российских бананов к концу 2025 года

Сочинские фермеры планируют к концу 2025 года показать бананы, выращенные в России

24 января издание «Агроэксперт» сообщило, что сочинские фермеры собираются выращивать бананы в закрытом грунте. Об этом они заявили на форуме «Развитие малого агробизнеса России».

Руководитель Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов сказал, что сочинские сельхозпроизводители уже культивируют лавр, апельсин, лимон и кумкват. Следующий этап — закладка теплицы под бананы.

«Есть программа, мы ее реализуем и организуем экспедицию. И если все сложится, к концу этого года мы вам покажем бананы, выращенные в России», — подытожил Платонов.