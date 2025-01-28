Фермеры Сочи обещают вырастить первую партию российских бананов к концу 2025 года
Сочинские фермеры планируют к концу 2025 года показать бананы, выращенные в России
24 января издание «Агроэксперт» сообщило, что сочинские фермеры собираются выращивать бананы в закрытом грунте. Об этом они заявили на форуме «Развитие малого агробизнеса России».
Руководитель Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов сказал, что сочинские сельхозпроизводители уже культивируют лавр, апельсин, лимон и кумкват. Следующий этап — закладка теплицы под бананы.
«Есть программа, мы ее реализуем и организуем экспедицию. И если все сложится, к концу этого года мы вам покажем бананы, выращенные в России», — подытожил Платонов.
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут считает, что отдельная программа для субтропических плодов не нужна. Достаточно присвоить им статус сельхозпродукции.
Гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий уверена, что российский банан будет дороже импортного.
«Потенциальная урожайность бананов будет примерно раз в пять меньше, чем тепличных томатов или огурцов. Более того, банановому растению нужен более длинный сезон, чтобы получить плоды. И, соответственно, цена должна быть дороже, чем, например, та же цена реализации огурцов или томатов в зимний период, как раз в пять раз», — объяснила Козий.
По данным «РБК Краснодар», в 2024 году Россия импортировала 1,4 млн тонн бананов. Основным поставщиком остался Эквадор (1,3 млн тонн).
Как писали Юга.ру, в Ставропольском крае в 2025 году откроют первый в России тепличный комплекс для выращивания бананов. Для этого власти выделят 46 га земли в окрестностях Невинномысска.