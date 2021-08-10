Фанаты ФК «Кубань» выкупили эмблему своего любимого клуба

Сейчас в первенстве ФНЛ (ранее называвшемся Первой лигой) выступает команда под названием ПФК «Кубань» (аббревиатура расшифровывается, как «Профессиональный футбольный клуб»). Это команда, которая до середины декабря 2019 года называлась «Урожаем».

Футбольный клуб «Кубань» по итогам сезона-2017/18 не получил лицензию РФС на следующий сезон и прекратил существование. В начале мая 2018 года арбитраж начал процедуру наблюдения в футбольном клубе, а в итоге ФК «Кубань» обанкротился .

При этом многие болельщики «изначального» ФК «Кубань» не признают ПФК «Кубань» (бывший «Урожай») наследником своего любимого клуба. Ряд фанатских группировок за свой счет финансирует участие команды под названием ФК «Кубань» в 4-й группе Кубка губернатора — чемпионате Краснодарского края по футболу.

10 августа стало известно, что общественная организация болельщиков и ветеранов клуба выкупила эксклюзивное право на владение цветной эмблемой «ФК Кубань». Стоимость товарного знака составила 5 млн 441 тыс. рублей. Всего за месяц удалось собрать чуть менее 4 млн. рублей, но группа меценатов выдала болельщикам беспроцентный займ суммой около 1,5 млн. рублей — эти деньги фанаты намерены собрать в ближайшие месяцы.

Право владения является обязательным для использования эмблемы в профессиональном футболе. В ближайшее время пройдет собрание КРОО «Кубань», где обсудят план по выводу клуба в профессиональный спорт, сообщили на сайте «ФК Кубань».