Фанаты ФК «Кубань» выкупили эмблему своего любимого клуба

Краснодарский край

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Болельщики выкупили бренд ФК «Кубань», чтобы вернуть свой клуб в профессиональный футбол

Футбольный клуб «Кубань» по итогам сезона-2017/18 не получил лицензию РФС на следующий сезон и прекратил существование. В начале мая 2018 года арбитраж начал процедуру наблюдения в футбольном клубе, а в итоге ФК «Кубань» обанкротился.

Сейчас в первенстве ФНЛ (ранее называвшемся Первой лигой) выступает команда под названием ПФК «Кубань» (аббревиатура расшифровывается, как «Профессиональный футбольный клуб»). Это команда, которая до середины декабря 2019 года называлась «Урожаем».

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При этом многие болельщики «изначального» ФК «Кубань» не признают ПФК «Кубань» (бывший «Урожай») наследником своего любимого клуба. Ряд фанатских группировок за свой счет финансирует участие команды под названием ФК «Кубань» в 4-й группе Кубка губернатора — чемпионате Краснодарского края по футболу.

10 августа стало известно, что общественная организация болельщиков и ветеранов клуба выкупила эксклюзивное право на владение цветной эмблемой «ФК Кубань». Стоимость товарного знака составила 5 млн 441 тыс. рублей. Всего за месяц удалось собрать чуть менее 4 млн. рублей, но группа меценатов выдала болельщикам беспроцентный займ суммой около 1,5 млн. рублей — эти деньги фанаты намерены собрать в ближайшие месяцы.

Право владения является обязательным для использования эмблемы в профессиональном футболе. В ближайшее время пройдет собрание КРОО «Кубань», где обсудят план по выводу клуба в профессиональный спорт, сообщили на сайте «ФК Кубань». 

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