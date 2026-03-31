В России усиливают борьбу с VPN-сервисами: что предложило Минцифры?

30 марта Forbes со ссылкой на источники сообщил , что Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев поручил операторам связи ввести плату за 15 ГБ трафика в месяц с использованием VPN. Такая опция должна заработать до 1 мая. При этом партнер Comnews Research Леонид Коник заявил изданию, что такого объема трафика хватит на базовые нужды пользователей: «Самый типовой тарифный пакет у сотовых операторов включает 5 Гб интернет-трафика в месяц. Поэтому 15 Гб — огромный лимит, которого с лихвой хватит и на Telegram, и на иные заблокированные сервисы, разве что смотреть YouTube с утра до вечера не получится».

Портал «РБК» сообщил, что операторы «четверки» получили еще одно указание от Минцифры — запретить абонентам пополнять баланс Apple ID с мобильных телефонов. Эта мера направлена на затруднение оплаты VPN-сервисов и зарубежных платформ.

Напомним, что 1 апреля в России планируют полностью заблокировать Telegram. 31 марта мессенджер предупредил россиян о возможных проблемах с оплатой Premium-подписки.

Также, по данным Forbes, глава Минцифры поручил крупным онлайн-платформам закрыть доступ к их сайтам пользователям, использующим VPN. Как пишет «Ъ», если компании не будут соблюдать эти ограничения, то их могут удалить из «белых списков». Речь идет про Wildberries, Ozon, «Яндекс», VK, Avito, «Почту России», банки и ритейлеры «Магнит», «Вкусвилл», «Дикси».



Кроме того, Максут Шадаев не исключил введение административной ответственности за использование VPN, однако выразил надежду, что «удастся обойтись без этого». В то же время Министерство цифрового развития выступило против таких мер. Шадаев также отметил, что власти России планируют снизить объемы использования VPN в стране.



31 марта первый зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин опроверг информацию о введении ответственности за использование VPN. По его словам, полный запрет сервисов власти не обсуждали. Горелкин отметил, что законодательные инициативы разрабатывались для того, чтобы штрафовать за VPN, если с его помощью совершают преступления.