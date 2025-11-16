В Госдуме рассмотрят законопроект об освобождении от ответственности операторов при отключении мобильного интернета
Минцифры разработало законопроект о снятии ответственности с операторов связи за отключение мобильного интернета
14 ноября Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об освобождении операторов связи от ответственности в случае временного отключения мобильного интернета из-за угрозы атаки БПЛА.
Законопроект разработало Минцифры России. В случае его принятия, в статьи 44 и 46 федерального закона «О связи» внесут поправки.
Так, операторов связи освободят от ответственности за неисполнение обязанностей по договору и отключения мобильного интернета, если это связано с выполнением требований спецслужб.
«Он формируется не под интересы бизнеса, а под интересы граждан»:
Также законопроект предполагает, что операторы связи будут прекращать предоставлять услуги и отключать связь при получении запроса от ФСБ.
Авторы документа заявили, что реализация проекта «не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий», в том числе для предпринимателей.
