Цифровой суверенитет. Роскомнадзор получит право на изоляцию Рунета с 2026 года

С 1 марта 2026 года Роскомнадзор получит расширенные полномочия по управлению сетью связи, включая право на полную изоляцию российского сегмента интернета от глобальной сети . Документ будет действовать до 1 марта 2032 года.

27 октября Правительство России утвердило новые правила управления интернетом и сетью связи в стране. Документ подписал его председатель Михаил Мишустин.

Официальной целью нововведений заявлена защита инфраструктуры Рунета от внешних угроз, таких как массовые сбои, компьютерные атаки, распространение запрещенной информации и нарушения взаимодействия между сетями. Для противодействия им ведомство сможет изменять маршруты трафика, обеспечивать резервирование каналов связи, применять средства защиты информации, передавать операторам связи обязательные к исполнению указания.

Конкретные полномочия Роскомнадзора включают:

перенаправление интернет-трафика через свои технические средства;

применение фильтров, блокировок и систем мониторинга по собственному решению;

сотрудничестве с ФСБ и Минцифрой — определение критических угроз и, при необходимости, полное отключение российского интернета от мирового.

Операторы связи и провайдеры будут обязаны выполнять команды регулятора по ограничению доступа к ресурсам, фильтрации трафика и изменению маршрутов его передачи. До вступления постановления в силу они должны подготовить техническую инфраструктуру для работы в новых условиях.

Как заявил бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий, что ничего принципиально нового в постановлении нет.

«Я разочарую многих, но ничего нового в этой идее нет. Соответствующие постановления (126-е и 127-е) были приняты еще в 2020-м году. По сути речь идет о замене старого, ПП-127, на новое», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, новое постановление представляет собой более детализированную редакцию правил централизованного управления сетью связи общего пользования с четким сроком действия, расширенными обязанностями и правами операторов, более конкретным регламентом взаимодействия и четкой ролью Роскомнадзора.