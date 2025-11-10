Цифровой суверенитет. Роскомнадзор получит право на изоляцию Рунета с 2026 года
Роскомнадзор получит право полностью изолировать российский интернет от мирового
27 октября Правительство России утвердило новые правила управления интернетом и сетью связи в стране. Документ подписал его председатель Михаил Мишустин.
С 1 марта 2026 года Роскомнадзор получит расширенные полномочия по управлению сетью связи, включая право на полную изоляцию российского сегмента интернета от глобальной сети. Документ будет действовать до 1 марта 2032 года.
Сутки без сети:
Официальной целью нововведений заявлена защита инфраструктуры Рунета от внешних угроз, таких как массовые сбои, компьютерные атаки, распространение запрещенной информации и нарушения взаимодействия между сетями. Для противодействия им ведомство сможет изменять маршруты трафика, обеспечивать резервирование каналов связи, применять средства защиты информации, передавать операторам связи обязательные к исполнению указания.
Конкретные полномочия Роскомнадзора включают:
- перенаправление интернет-трафика через свои технические средства;
- применение фильтров, блокировок и систем мониторинга по собственному решению;
- сотрудничестве с ФСБ и Минцифрой — определение критических угроз и, при необходимости, полное отключение российского интернета от мирового.
Операторы связи и провайдеры будут обязаны выполнять команды регулятора по ограничению доступа к ресурсам, фильтрации трафика и изменению маршрутов его передачи. До вступления постановления в силу они должны подготовить техническую инфраструктуру для работы в новых условиях.
Как заявил бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий, что ничего принципиально нового в постановлении нет.
«Я разочарую многих, но ничего нового в этой идее нет. Соответствующие постановления (126-е и 127-е) были приняты еще в 2020-м году. По сути речь идет о замене старого, ПП-127, на новое», — написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, новое постановление представляет собой более детализированную редакцию правил централизованного управления сетью связи общего пользования с четким сроком действия, расширенными обязанностями и правами операторов, более конкретным регламентом взаимодействия и четкой ролью Роскомнадзора.
Как писали Юга.ру, в России ограничили регистрацию в Telegram и WhatsApp*. Новым пользователям больше не приходят СМС.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.