В Сочи и Анапе искусственный интеллект будет отслеживать езду без прав

В городах внедрят новые алгоритмы искусственного интеллекта по распознаванию номеров

11 марта ТАСС сообщило, что компания NtechLab внедрила в Анапе алгоритмы искусственного интеллекта по распознаванию на дорогах номеров автомобилей, которые сняты с государственного учета или владельцы которых ездят без прав.

ИИ автоматически анализирует номера и сравнивает с базой. При совпадении экипаж ДПС получает уведомление для задержания машины.