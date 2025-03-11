В Сочи и Анапе искусственный интеллект будет отслеживать езду без прав
В городах внедрят новые алгоритмы искусственного интеллекта по распознаванию номеров
11 марта ТАСС сообщило, что компания NtechLab внедрила в Анапе алгоритмы искусственного интеллекта по распознаванию на дорогах номеров автомобилей, которые сняты с государственного учета или владельцы которых ездят без прав.
ИИ автоматически анализирует номера и сравнивает с базой. При совпадении экипаж ДПС получает уведомление для задержания машины.
Для работы с системой сотрудники ГАИ оснащены камерой и ноутбуком с программным обеспечением. База автомобилей включает около 35 млн номеров со всех регионов России.
Такой же опыт использования искусственного интеллекта планируют распространить и на Сочи.
Как писали Юга.ру, платные парковки Анапы принесли в местный бюджет почти 15 млн рублей.