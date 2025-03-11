В Сочи и Анапе искусственный интеллект будет отслеживать езду без прав

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В городах внедрят новые алгоритмы искусственного интеллекта по распознаванию номеров

11 марта ТАСС сообщило, что компания NtechLab внедрила в Анапе алгоритмы искусственного интеллекта по распознаванию на дорогах номеров автомобилей, которые сняты с государственного учета или владельцы которых ездят без прав.

ИИ автоматически анализирует номера и сравнивает с базой. При совпадении экипаж ДПС получает уведомление для задержания машины.

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Для работы с системой сотрудники ГАИ оснащены камерой и ноутбуком с программным обеспечением. База автомобилей включает около 35 млн номеров со всех регионов России.

Такой же опыт использования искусственного интеллекта планируют распространить и на Сочи.

Как писали Юга.ру, платные парковки Анапы принесли в местный бюджет почти 15 млн рублей.

Автомобили Анапа Дороги Курорты и туризм Сочи Технологии

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В Сочи и Анапе искусственный интеллект будет отслеживать езду без прав
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